در جاکارتا هم شانس مدال داریم/ امیدوارم در جاده هم نتیجه بگیریم

به گزارش خبرنگار مهر، آروین معظمی گودرزی صبح امروز موفق شد در ماده تایم تریل انفرادی مسابقات قهرمانی آسیا در بخش مردان و در رده سنی بزرگسالان یک نشان برنز را برای ایران بدست بیاورد.

معظمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به خاطر اینکه تمرکزمان بیشتر روی مسابقات تایم تریل تیمی بود کمی برای مسابقه امروز خسته بودم و نتوانستم آن کارهایی که می خواستم را انجام بدهم اما خدا را شکر توانستم در تایم تریل انفرادی بزرگسالان نیز صاحب یک نشان برنز شوم.

وی افزود: مسیر دوچرخه سواری امروز سنگین بود. نفرات خوبی هم آمده بودند. رکابزنان هنگ کنگ و کره جنوبی قدرتمند بودند و مدالهای طلای بازیهای آسیایی را داشتند اما با این حال رقابتم خوب بود و توانستم روی سکو بایستم. دو روز قبل هم همراه با هم تیمی هایم مدال نقره تایم تریل تیمی را کسب کردم.

نایب قهرمان استقامت جاده بازیهای آسیایی سال ۲۰۱۴ خاطرنشان کرد: شرایط تیم ما بسیار خوب است و نسبت به سالهای قبل تیم خوبی راهی مسابقات شده است. اردوهای خوبی هم پشت سر گذاشتیم. به نظرم اردوی کیش بسیار خوب بود و همه چیز از سوی کادر فنی برای تیم مهیا بود. معتقدم نسبت به دو سال گذشته تغییر چشمگیری در روند تمرینات تیم بوجود آمده است.

وی ادامه داد: ما در روزهای بعد مسابقات استقامت جاده را خواهیم داشت. مسابقه سنگینی است و امیدوارم با یک کار تیمی خوب بتوانیم نتیجه خوبی در این بخش بگیریم.

رکابزن بروجردی تیم ملی در پاسخ به این سئوال که آیا با کسب این دو نشان در رقابتهای تایم تریل بازیهای آسیایی جاکارتا نیز شانس کسب مدال خواهیم داشت؟ گفت: بله دوچرخه سواران شانس کسب مدال در بازیهای آسیایی پیش رو را دارند.

سی و هشتمین دوره مسابقات دوچرخه سواری جاده قهرمانی آسیا در رده سنی بزرگسالان، بیست و چهارمین دوره مسابقات در رده سنی جوانان و هفتمین دوره رقابتهای پیشکسوتان آسیا از ۱۹ تا ۲۳ بهمن ماه در میانمار برگزار می شود.