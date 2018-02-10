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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۴۱

از روز دوشنبه؛

کاهش ۱۵ درجه‌ای دمای هوا در اردبیل/ بارش برف و باران در راه است

کاهش ۱۵ درجه‌ای دمای هوا در اردبیل/ بارش برف و باران در راه است

اردبیل – با نفوذ سامانه سرد و بارشی، پیش‌بینی می‌شود ضمن آغاز بارش‌ها از روز دوشنبه؛ دمای هوای اغلب شهرهای این استان بین ۱۰ تا ۱۵ درجه کاهش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، از عصر روز جمعه هوای نسبتاً بهاری استان اردبیل با تغییر همراه بوده و دمای هوا با کاهش مداوم همراه است.

این وضعیت مطابق اعلام هواشناسی استان تا اواسط هفته تداوم یافته و منجر به بارش برف و باران در اغلب مناطق استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل در این خصوص تصریح کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد در روزهای شنبه تا دوشنبه هوای سرد به استان نفوذ کرده و منجر به وزش بادهای تند خواهد شد.

علی دولتی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: در روز دوشنبه شدت وزش باد با افزایش قابل‌توجه همراه شده و از روز سه‌شنبه بارش برف و باران نیز آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه در وضعیت فعلی دمای هوای مناطق مرکزی و جنوبی استان زیر صفر است، ادامه داد: کمترین دما با منفی هفت درجه در کوثر و با منفی شش درجه در خلخال مشاهده می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان دمای هوای مرکز استان را نیز منفی چهار درجه عنوان کرد و بیان داشت: دمای هوا به تدریج تا پایان هفته بین ۱۰ الی ۱۵ درجه کاهش می یابد.

دولتی مهر تاکید کرد: پیش‌بینی می‌شود بیشترین میزان بارش نیز در مناطق مرکزی و جنوبی استان در ابتدا به صورت باران و سپس برف بوده و به مدت دو روز ادامه یابد.

کد مطلب 4223955
محمد میرزایی ناطق

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