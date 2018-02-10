به گزارش خبرنگار مهر، از عصر روز جمعه هوای نسبتاً بهاری استان اردبیل با تغییر همراه بوده و دمای هوا با کاهش مداوم همراه است.

این وضعیت مطابق اعلام هواشناسی استان تا اواسط هفته تداوم یافته و منجر به بارش برف و باران در اغلب مناطق استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل در این خصوص تصریح کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد در روزهای شنبه تا دوشنبه هوای سرد به استان نفوذ کرده و منجر به وزش بادهای تند خواهد شد.

علی دولتی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: در روز دوشنبه شدت وزش باد با افزایش قابل‌توجه همراه شده و از روز سه‌شنبه بارش برف و باران نیز آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه در وضعیت فعلی دمای هوای مناطق مرکزی و جنوبی استان زیر صفر است، ادامه داد: کمترین دما با منفی هفت درجه در کوثر و با منفی شش درجه در خلخال مشاهده می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان دمای هوای مرکز استان را نیز منفی چهار درجه عنوان کرد و بیان داشت: دمای هوا به تدریج تا پایان هفته بین ۱۰ الی ۱۵ درجه کاهش می یابد.

دولتی مهر تاکید کرد: پیش‌بینی می‌شود بیشترین میزان بارش نیز در مناطق مرکزی و جنوبی استان در ابتدا به صورت باران و سپس برف بوده و به مدت دو روز ادامه یابد.