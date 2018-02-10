کاراته کاهای جوان قمی صاحب ۴ مدال رنگارنگ شدند

علیرضا برخورداری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کاراته کاهای جوان قم این بار در مسابقات انتخابی تیم ملی به میزبانی سنندج افتخار آفرین شدند و یک عنوان قهرمانی برای قم در مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته جوانان ایران به دست آمد.



وی افزود: تیم کاراته جوانان استان قم روز جمعه با کسب ۴ مدال طلا و برنز عنوان قهرمانی مسابقات انتخابی تیم ملی و گزینشی جوانان کاراته سهمیه المپیک ۲۰۱۸ بوینس آیرس را از آن خود کرد و اکنون نفرات برگزیده شانس ورود به اردوی تیم ملی را به دست آورده‌اند.



رئیس هیئت کاراته استان قم گفت: مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته رده سنی جوانان ایران، گزینشی مسابقات سهمیه المپیک ۲۰۱۸ آرژانتین در شهر سنندج برگزار شد و تیم هیئت کاراته استان قم با شایستگی به ۲ مدال طلا و ۲ مدال برنز عنوان قهرمانی این رقابت‌ها رسید.



برخورداری بیان داشت: در این مسابقات مرتضی نعمتی در رقابت‌های وزن ۵۵-کیلوگرم به نشان طلا دست یافت و سینا عبدالحسینی دیگر مدال آور کاراته قم به رنگ طلا بود که سکوی نخست وزن ۷۶+ کیلوگرم رقابت‌های انتخابی تیم ملی کاراته جوانان ایران را تصاحب کرد.



وی عنوان کرد: در ادامه این مسابقات حسن دولی خانی در شرایطی که از راه یابی به دیدار فینال وزن منهای ۵۵ کیلوگرم بازماند با قرار گرفتن برسکوی سوم صاحب گردن آویز برنز شد و مهدی پاشاپور نیز از استان قم به مدال برنز ۶۱- کیلوگرم رقابت‌های انتخابی تیم ملی کاراته جوانان ایران دست یافت.