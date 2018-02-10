دلیل حساسیت ناگهانی رویترز به وضعیت مسلمانان روهینگیا چیست

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: شاید در کشورهای غربی تا چند ماه قبل کسی «مسلمانان روهینگیا» را نمی شناخت و از رنجی که بومیان میانمار علیه این اقلیت مسلمان روا داشته و می دارند بی اطلاع بود اما از چند ماه قبل به یکباره رسانه های غربی به ارائه خبر و گزارش درباره آنها پرداختند.

مسلمانان روهینگیا بیش از یک دهه است که در شرایط بسیار وخیم به سر می برند و در این میان مدعیان حقوق بشر تا چند ماه قبل در این رابطه سکوت پیشه کرده بودند اما بنا بر دلایلی، به یکباره غرب در خصوص مسئله مسلمانان روهینگیا حساس شد.

به گفته یکی از نمایندگان پارلمان انگلیس وی از یک سال قبل در جریان وضعیت اسف بار مسلمانان روهینگیا بوده، اما چرا رسانه های غربی در آن تاریخ گزارشی را در این رابطه منتشر نکرده بودند؟

در این میان اما رویترز از روز گذشته با سر و صدای خاصی به موضوع مسلمانان روهینگیا پرداخت و آن را تبدیل به تیتر نخست خود کرد. رویترز در این گزارش با ارائه تصاویر متعدد از رنجی که بومیان میانمار علیه مسلمانان روا می دارند خبر داده است.

اما دلیل این گزارش «پر آب و تاب» چیست؟ دلیل انتشار این گزارش با این حجم از سر و صدا آن است که ۲ خبرنگار رویترز از سوی نیروهای امنیتی میانمار بازداشت شده اند و اکنون این خبرگزاری درصدد است تا با انتشار گزارش درباره مسلمانان روهینگیا و ستم هایی که به آنها روا داشته می شود به نوعی مقامات میانمار را تحت فشار قرار دهد تا مقدمات آزادی آن ۲ خبرنگار فراهم شود.

روزنا آلین خان، نماینده پارلمان بریتانیا از حزب کارگر در گفتگو با بخش خبری شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی گفت موارد یاد شده در گزارش رویترز، با دیگر شواهدی که او یک سال پیش و در زمان کار به عنوان پزشک در اردوگاه پناهندگان روهینگیا در بنگلادش شنیده، مطابقت دارد در همین رابطه گزارش خبرگزاری رویترز از وضعیت کشتارهای دسته جمعی اقلیت روهینگیا در میانمار باعث شده آمریکا درخواست کند تحقیقات مستقلی در این مورد انجام شود.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفت: «این گزارش و گزارش‌های پیشین در مورد گورهای دسته جمعی نشان می‌دهد ضروری است مقامات میانمار با یک هیات تحقیق معتبر و مستقل همکاری کنند تا واقعیت‌های مربوط به این قساوت‌ها در شمال راخین مشخص شود».

او افزود: «چنین تحقیقی جزییات بیشتری از این که چه اتفاقی روی داده به دست می‌دهد و همچنین هویت قربانیان را تایید می‌کند و کسانی را هم که مسئول چنین نقض حقوق بشری شده‌اند معرفی می‌کند. اینها همه به مسئولیت پذیری و دستیابی به عدالت کمک می‌کند».

سازمان ملل هم روز جمعه گزارش رویترز را «هشدار دهنده» خواند و گفت این گزارش نشانگر این است که باید «یک تحقیق جامع و کامل» در خصوص بروز خشونت در ایالت راخین انجام شود.

هیات نمایندگی میانمار در سازمان ملل، هنوز به این درخواست سازمان ملل واکنشی نشان نداده است.

رویترز مدعی است که گزارش آن از وضعیت مسلمانان روهینگیا حاوی اعترافات دست اول نیروهای شبه نظامی و مرتبط با پلیس است که به کشتار و آتش زنی عمدی در شمال ایالت راخین دست زده‌اند. سازمان ملل گفته بود آمار این قساوت‌ها در حدی است که شاید بتوان نام نسل‌کشی بر آن نهاد.

در این گزارش آمده که حاکمیت میانمار از این حمله آگاه بوده، اجازه آن را داده و آن را «پاسخی مشروع به شورشیان» خوانده است.

«زاو هاتای» سخنگوی دولت – میانمار – روز پنجشنبه و پیش از انتشار گزارش رویترز گفته بود: «ما این اتهامات را در مورد نقض حقوق بشر رد نمی‌کنیم و حاضر نیستیم به طور کامل همه را با هم رد کنیم. اگر شواهد دست اول و قاطعی از نقض حقوق بشر در دست باشد، دولت در مورد آن تحقیق خواهد کرد».

از زمان انتشار گزارش تحقیقی رویترز، دولت برمه هنوز به آن واکنش نشان نداده است. از اوت سال گذشته میلادی (تابستان)، ۶۹۰ هزار روهینگیایی از غرب میانمار به سمت بنگلادش گریخته‌اند.

«روزنا آلین خان» نماینده پارلمان بریتانیا از حزب کارگر در گفتگو با بخش خبری شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی گفت موارد یاد شده در گزارش رویترز، با دیگر شواهدی که او یک سال پیش و در زمان کار به عنوان پزشک در اردوگاه پناهندگان روهینگیا در بنگلادش شنیده، مطابقت دارد.

او گفته است: «ما ناظران یک نسل کشی بودیم. این گزارش یک نقطه گردش جدی است چرا که از زمان بروز این وقایع از سال گذشته تاکنون، این نخستین بار است که کسانی که در آن دست داشته‌اند از آن سخن گفته‌اند».

روزنا آلین خان گفته به جز تحقیق بین المللی، این موضوع باید به دادگاه کیفری بین‌المللی هم گزارش شود.

دیوید کی، گزارشگر ویژه آزادی بیان سازمان ملل هم در پیامی در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: «در زمان تهیه و نگارش این گزارش، دو خبرنگار رویترز توسط پلیس میانمار دستگیر شدند. این دو خبرنگار که هنوز در بند هستند باید آزاد شوند دیدبان حقوق بشر هم روز جمعه گفت: سران نظامی میانمار باید در قبال این اتهامات پاسخگو باشند.

«فیل رابرتسون» معاون بخش آسیای دیدبان حقوق بشر گفت: «همین طور که شواهد بیشتری از این برنامه که مقامات میانمار با اطلاع قبلی دست به پاکسازی قومی روستاهای روهینگیایی زده‌اند در دسترس قرار می گیرد، جامعه جهانی باید بررسی کند که چطور می‌توان رهبران نظامی این کشور را پاسخگو و مسئول دانست».

«دیوید کی» گزارشگر ویژه آزادی بیان سازمان ملل هم در پیامی در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: «در زمان تهیه و نگارش این گزارش، دو خبرنگار رویترز توسط پلیس میانمار دستگیر شدند. این دو خبرنگار که هنوز در بند هستند باید آزاد شوند».

«یانگی لی» بازرس حقوق بشر سازمان ملل در مورد میانمار که از حضور او در مناطق سکونت روهینگیایی ها جلوگیری شده هم در پیامی در توئیتر گفت: «برای مشخص شدن تمامی ابعاد این کشتار، نیاز به تحقیقی معتبر و مستقل است».

پلیس میانمار در ماه دسامبر سال گذشته میلادی، «وا لون» و «کیوا سو او» دو خبرنگار رویترز را دستگیر کرد. اتهام این دو، مرتبط با نقض قوانین مدارک محرمانه میانمار عنوان شده است. در حالی که این دو در بازداشت بسر می‌برند، دادگاهی در میانمار مشغول بررسی اتهامی است که قصد دارد این دو را به ظن آن محاکمه کند.