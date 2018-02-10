نصف مبلغ کمک هزینه هنرمندان در جشنواره تجسمی فجر پرداخت شد

عبدالرحیم سیاهکارزاده دبیر اجرایی دهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر درباره پرداخت کمک هزینه هنرمندان این جشنواره به خبرنگار مهر بیان کرد: نصف مبلغ کمک هزینه هنرمندانی که از استان ها معرفی شده اند و هم هنرمندانی که در بخش فراخوان آثارشان مورد قبول قرار گرفته است، هفته گذشته پرداخت شده است.

وی ادامه داد: البته این هزینه برای هنرمندان استانی طی ۲ هفته گذشته و برای هنرمندان بخش رقابتی فراخوان، روز ۱۵ بهمن پرداخت شد.

سیاهکارزاده درباره تعداد این هنرمندان یادآور شد: فکر می کنم این هنرمندان حدود ۱۰۰ نفر بودند که نصف مبلغ یعنی ۵۰۰ هزار تومان برای آنها پرداخت شده است.

وی در پایان درباره تاخیر در پرداخت این کمک هزینه عنوان کرد: قانون پرداخت به همین شکل است و احتمالا حدود ۱۰ روز دیگر نیمه دیگر این کمک هزینه پرداخت می شود.

دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر ۳ بهمن الی ۴ اسفند در موسسه فرهنگی و هنری صبا برگزار می شود.