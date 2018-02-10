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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۱۵

پرواز مستقیم و اختصاصی تراکتورسازی به مسقط

پرواز مستقیم و اختصاصی تراکتورسازی به مسقط

تیم فوتبال تراکتورسازی برای انجام نخستین مسابقه از مرحله گروهی لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا با یک پرواز اختصاصی از تبریز راهی پایتخت عمان خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارطغرول ساغلام سرمربی تراکتورسازی از مدیرعامل باشگاه خواسته بود تا کاروان تراکتورسازی تبریز با پرواز اختصاصی از تبریز به مسقط عمان برود. از این رو مصطفی آجورلو مقدمات این سفر را فراهم کرد تا این تیم با آمادگی هر چه بیشتر راهی نخستین دیدار خود در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا شود.

خستگی اعضای تیم در یک سفر چند مرحله ای با توجه به فشردگی مسابقات آسیایی و داخلی می توانست مشکل ساز باشد به همین دلیل تصمیم گرفته شد پرواز تراکتورسازی به صورت اختصاصی و مستقیم انجام شود تا شاگردان ساغلام در کوتاه ترین زمان و با یک پرواز در فاصله ۴۸ پیش از آغاز مسابقه وارد مسقط شوند.

بر این اساس پرواز کاروان تراکتورسازی عصر روز شنبه از فرودگاه تبریز انجام خواهد شد و اعضای این تیم پس از مسابقه شامگاه دوشنبه مستقیما از مسقط به تبریز بازمی گردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز ساعت ۱۹ دوشنبه هفته جاری، در نخستین هفته رقابت های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در مسقط عمان به مصاف الهلال عربستان می رود.

کد مطلب 4223982

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