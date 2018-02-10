تمامی مسیرهای منتهی به تقاطع غیر همسطح ولیعصر مسدود شده است

علی زنگی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اجرای مراحل پایانی عملیات عمرانی تقاطع غیر همسطح ولیعصر، تمامی مسیرهای منتهی به این تقاطع از روز پنج شنبه ۱۶ تا ۲۳ بهمن بسته است.

زنگی آبادی ادامه داد: در این راستا مسیرهای جایگزین برای عبور و مرور شهروندان به صورت مسیر شمال به جنوب (بلوار جهاد به سمت فردوسی) - مسیر جنوب به شمال (خیابان قرنی راستگرد خیابان شریعتی و خیابان عباس صباحی) - مسیر غرب به شمال (خیابان شهید بهشتی - خیابان شریعتی - خیابان عباس صباحی) - مسیر شمال به شرق (خیابان شهید رجایی - خیابان شهید کامیاب - خیابان فلسطین) است.

مدیرعامل سازمان حمل‌ ونقل و ترافیک شهرداری کرمان هدف از اجرای این طرح را روان سازی و کاهش ترافیک در محدوده اجرای عملیات عمرانی عنوان کرد.