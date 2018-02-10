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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۲۱

بعد از ۱۰ سال دوری از لندن

برنده اسکار در «سیر طولانی روز در شب» گرفتار شد/ پدری تنگ نظر

برنده اسکار در «سیر طولانی روز در شب» گرفتار شد/ پدری تنگ نظر

نمایش «سیر طولانی روز در شب» نوشته یوجین اونیل، با حضور جرمی آیرونز در تئاتر ویندهام شهر لندن به صحنه رفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، این روزها یکی از قدرتمندترین نمایشنامه های قرن بیستم آمریکا در تئاتر ویندهام شهر لندن روی صحنه رفته است. جرمی آیرونز و لسلی مانویل در نمایش «سیر طولانی روز در شب» نوشته یوجین اونیل و برنده جایزه پولیتزر که توسط کارگردانی ریچارد آیرز کارگردانی شده است، به ایفای نقش می پردازند.

اونیل در این نمایشنامه یک روز غم‌انگیز از ماه آگوست سال ۱۹۱۲ از ساعت ۸:۳۰ صبح تا نیمه شب را در خانواده تایرون به تصویر می‌کشد.

جرمی آیرونز یکی از بازیگران مطرح تئاتر انگلستان و برنده جوایز بازیگری اسکار، گلدن گلوب و تونی بعد از ۱۰ سال دوری از صحنه تئاتر لندن، با نمایش «سیر طولانی روز در شب» بار دیگر در این شهر به صحنه رفت.

در این نمایش لسلی مانویل بازیگر برنده جایزه بفتا و اولیویه نیز که یکی از بهترین بازیگران زن تئاتر انگلستان است، در کنار جرمی آیرونز به ایفای نقش می پردازد.

نمایش «سیر طولانی روز در شب» تا ماه آوریل ۲۰۱۸ (فروردین ۹۷) روی صحنه خواهد بود.

کد مطلب 4223998
فریبرز دارایی

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