شهرسازی الکترونیک به صورت صددرصد به اجرا در نیامده است

به گزارش خبرنگار مهر، شیرین طغیانی پیش از ظهر شنبه در جلسه ای که به منظور بررسی طرح شهرسازی الکترونیک برگزار شد، اظهار داشت: این طرح هنوز به صورت کامل در شهر اصفهان به اجرا در نیامده است و تنها تا ۷۰ درصد عملیاتی شده است.

وی بیان داشت: به منظور اجرای کامل شهرسازی الکترونیک با چالش‌های مواجهیم که از آن جمله می توان به مشکلات نرم افزاری، مشکلات مربوط به زیرساخت ها، پشتیبانی شرکت و عدم اطلاع کاربران طرح از این ظرفیت ها نام برد.

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: امیدواریم بتوانیم با پیگیری‌های لازم این طرح را به صورت کامل عملیاتی کنیم و از مزایای آن مردم و شهرداری در برنامه‌ریزی‌های کلان خود استفاده کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به مراجعات مردم و بازدیدهای ما از مناطق شهرداری مشخص شد که در شهرسازی الکترونیک یک سری چالش ها وجود دارد.

طغیانی بیان داشت: در کارگروه تخصصی شهرسازی در ارتباط با شهرسازی الکترونیک جلسات متعددی داشتیم اما در جلسه اخیر درصدد تهیه مستنداتی در این زمینه بودیم که به این دلیل به صورت اتفاقی از مناطق مختلف از مدیر منطقه تا کمک ساز شهرساز منطقه و قسمت های درآمد به عنوان کاربر نرم افزار شهرسازی الکترونیک دعوت کردیم تا چالش های موجود در این زمینه را بیان کنند.

وی گفت: شهرسازی الکترونیک با توجه به شرایط حاکم بر دوره معاصر از ضروریات شهرداری ها است و شهرداری اصفهان نیز با توجه به این نیاز به دنبال اجرای این امر بوده و قراردادی را منعقد و کاری را در این زمینه آغاز کرده است.

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه همچنین مقرر شد در بحث آموزش شهروندان و همچنین آموزش کاربران در شهرداری اقدامات اساسی انجام شود، تاکید کرد: شاید کاربران نرم افزار شهرسازی الکترونیک در شهرداری ضعف هایی در نوع تخصص داشته باشند که مقرر شد به صورت تخصصی با موضوع برخورد شود و در راستای آموزش آنها اقدامات لازم صورت گیرد که البته این آموزش ها نیز باید متناسب باشد.