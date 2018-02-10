به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد مشترک نیروهای مسلح، امیر سرتیپ احمد رضا پوردستان در یادواره ۱۲۳ شهید و هفت لاله گمنام مهدیشهر که به مناسبت گرامیداشت دهه فجر به میزبانی مسجد صاحب الزمان(عج) این شهر برگزار شد، با بیان اینکه انقلاب اسلامی معادلات دشمن را در منطقه بر هم زده است، ابراز داشت: ایران با پیروزی انقلاب اسلامی، ادبیات جدیدی چون آزادی، استقلال، دین مداری، ولایت فقیه را آورد که در قاموس سیاست های آمریکا اصلا نمی گنجید.

وی با بیان اینکه دشمن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توطئه های مختلفی را علیه ایران به راه انداختند اما هر بار با اقتدار و بصریت مردم به اهداف شوم خود دست پیدا نکردند، افزود: اوایل جنگ شرایط بسیار سختی داشتیم، از سویی در حالی که صد درصد وابسته بودیم ما را تحریم کردند، ترورهای عظیمی در کشور راه انداختند و از سوی دیگر مبارزه با ارتش تا دندان مسلح عراق که ده ها کشور پشتیبانش بودند و در کنار اینها کارشکنی های بنی صدر، شرایط بسیار سختی را برای ایران ایجاد کرده بود.

دشمن دو برنامه نرم افزاری و سخت افزاری را طراحی کرد

این مقام عالی ‌رتبه ارتش ضمن بیان اینکه با همه این شرایط سخت، ملت ایران با رهبری پیامبر گونه امام خمینی(ره) و فداکاری های بسیج و سپاه و ارتش و نیروهای انتظامی و همچنین حضور گسترده مردم در صحنه، دشمن بازهم نتوانست کاری کند و شکست خورد.

پوردستان با بیان اینکه بعد از اینکه با جنگ نیز موفق نشدند انقلاب را از پا در آورند، تصریح کرد: از ترس اینکه قدرت جهان اسلام به واسطه وحدت شیعه و سنی و با محوریت ایران اسلامی شکل نگیرد، دو برنامه نرم افزاری و سخت افزاری را طراحی کردند.

وی افزود: برنامه نرم افزاری آنان این بود که برای ضربه زدن به شیعه، کارکرد مذهب علیه مذهب را روی کار آوردند و در سراسر دنیا مدارسی تشکیل دادند که طلبه وهابی تربیت می کرد و سربازان داعشی خروجی های این مدارس وهابی بودند؛ در بخش سخت افزاری نیز اقدام تروریستی ۱۱ سپتامبر را که خودشان به وجود آوردند را به گردن مسلمانان انداختند تا به همین بهانه به منطقه خاورمیانه حمله کنند.

حمله به ایران هدف دشمن است

رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش با بیان اینکه هدف اصلی آمریکا از حضور در منطقه غرب آسیا، حمله به جمهوری اسلامی ایران بود، اظهار کرد: دشمن زمانی اقتدار ایران و مولفه های قدرتی چون رهبری ولایت فقیه، اوج آمادگی نیروهای مسلح و نیروهای مردمی همیشه در صحنه را که دید، فهمید امکان حمله به ایران وجود ندارد.

پوردستان با بیان اینکه دشمن راهبرد جنگ ترکیبی علیه ایران در پیش گرفت، تصریح کرد: در این جنگ که ترکیبی از ابزارهای قدرت چون جنگ سخت، فشاراقتصادی و جنگ در فضای سایبری است و همه این ابزارها را یکجا علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده می کنند.

وی افزود: در این راهبرد با استفاده از ابزار جنگ سخت، نتوانستند در سوریه و عراق موفق شوند و هم اکنون در حال جذب نیرو هستند تا علیه ما از آن ها استفاده کنند.

تهدید کشور جنگ سایبری است

فرمانده سابق نزاجا یکی از مهمترین تهدیدهای بسیار بزرگ در کشور را جنگ نرم و فضای سایبری دانست و ابراز داشت: در فضای جنگ نرم دشمن سرمایه گذاری زیادی کرده است تا آینده کشورها را به دست بگیرد که این خطر را باید جدی گرفت و خانواده ها باید بسیار مراقب باشند.

پوردستان در ادامه تصریح کرد: در مسئله اقتصادی نیز دشمن به طور جدی وارد شده تا به واسطه تحریم و فشار اقتصادی بخواهد بر ما غلبه کند که تنها راه برون رفت از این فشار و مشکلات اقتصادی مقاومتی است و مهمترین مولفه آن نیز صرفه جویی و توجه به تولید داخلی خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه امروز باید راهبرد دفاع همه جانبه از این جنگ ترکیبی دشمن داشته باشیم، افزود: اصلی ترین راه این تبعیت محض از امام خامنه ای است که در کنار آن نیز باید بصیرت خود را ارتقا داده و صبر خود را نیز افزایش دهیم.

وی خاطر نشان کرد: برای بالا بردن پرچم انقلاب اسلامی ایران باید در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور گسترده ای داشته باشیم و بار دیگر با آرمان های امام راحل، شهدا، ارزش های انقلاب اسلامی و فرماندهی کل قوا تجدید بیعت کنیم و انزجار خود را از دشمنان نشان دهیم.