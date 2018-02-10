دعوت امام جمعه و استاندارقزوین برای حضور مردم در راهپیمایی۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، متن کامل بیانیه آیت الله عبدالکریم عابدینی و عبدالمحمد زاهدی به شرح زیر است:

اِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ (احقاف، ۱۳)

در سی و نهمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، شاهد آثار و برکات این انقلاب بزرگ در اقصی نقاط جهان هستیم.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: حرکتی که با بنیان‌گذاری امام خمینی (ره) به پشتیبانی ملت ایران آغاز شد و به رهبری امام خامنه ای ادامه یافت، نام ایران اسلامی را نه تنها در بین مسلمانان بلکه در میان همه مردم آزاده جهان قرین مفاهیم بزرگی چون عدالت‌خواهی و استکبارستیزی کرده است.

در ادامه این بیانیه آورده شده است: خدای متعال را سپاسگزاریم که علی رغم همه خصومت ها و کینه ورزی های دشمنان و در راس آن ها شیطان بزرگ، انقلاب اسلامی را در اوج قله عزت، اقتدار و پیشرفت قرار داده است و اگرچه شاهد آثار جنگ های سخت و نرم، توطئه های پنهان و آشکار و فتنه گری های استکبار جهانی هستیم، اما پیشرفت جمهوری اسلامی در همه ابعاد دینی، علمی، سیاسی و اقتصادی نمایان است، پیشرفت هایی که هر روز بر شتاب آن افزوده می شود.

در بخش پایانی این بیانیه نیز آمده است: اینجانبان در آستانه این روز بزرگ و تاریخی از یکایک مردم شریف، مؤمن و انقلابی استان قزوین دعوت می‌کنیم، همه با هم، با هر گرایش و سلیقه‌ای برای تجدید بیعت با آرمان های انقلاب اسلامی، نمایش اقتدار به مستکبران عالم و امیدبخشی به مستضعفان جهان، در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور پرشور و حماسی داشته باشیم.