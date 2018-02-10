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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۴۵

دعوت امام جمعه و استاندارقزوین برای حضور مردم در راهپیمایی۲۲ بهمن

دعوت امام جمعه و استاندارقزوین برای حضور مردم در راهپیمایی۲۲ بهمن

قزوین- نماینده ولی فقیه در استان و استاندار قزوین روز شنبه با صدور بیانیه ای مشترک از مردم برای حضور باشکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، متن کامل بیانیه آیت الله عبدالکریم عابدینی و عبدالمحمد زاهدی به شرح زیر است:

اِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ (احقاف، ۱۳)

در سی و نهمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، شاهد آثار و برکات این انقلاب بزرگ در اقصی نقاط جهان هستیم.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: حرکتی که با بنیان‌گذاری امام خمینی (ره) به پشتیبانی ملت ایران آغاز شد و به رهبری امام خامنه ای ادامه یافت، نام ایران اسلامی را نه تنها در بین مسلمانان بلکه در میان همه مردم آزاده جهان قرین مفاهیم بزرگی چون عدالت‌خواهی و استکبارستیزی کرده است.

در ادامه این بیانیه آورده شده است: خدای متعال را سپاسگزاریم که علی رغم همه خصومت ها و کینه ورزی های دشمنان و در راس آن ها شیطان بزرگ، انقلاب اسلامی را در اوج قله عزت، اقتدار و پیشرفت قرار داده است و اگرچه شاهد آثار جنگ های سخت و نرم، توطئه های پنهان و آشکار و فتنه گری های استکبار جهانی هستیم، اما پیشرفت جمهوری اسلامی در همه ابعاد دینی، علمی، سیاسی و اقتصادی نمایان است، پیشرفت هایی که هر روز بر شتاب آن افزوده می شود.

در بخش پایانی این بیانیه نیز آمده است: اینجانبان در آستانه این روز بزرگ و تاریخی از یکایک مردم شریف، مؤمن و انقلابی استان قزوین دعوت می‌کنیم، همه با هم، با هر گرایش و سلیقه‌ای برای تجدید بیعت با آرمان های انقلاب اسلامی، نمایش اقتدار به مستکبران عالم و امیدبخشی به مستضعفان جهان، در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور پرشور و حماسی داشته باشیم.

کد مطلب 4224019

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