۶۴۰ هکتار بافت فرسوده ساری بازآفرینی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید حسین زادگان صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه با بیان اینکه برنامه بازآفرینی شهری به عنوان بزرگترین برنامه توسعهی شهری تاریخ ایران محسوب می شود، گفت: بافت فرسوده ساری در پنج پهنه تقسیم شده است و طرح ویژه ای در خیابان قارن بعنوان پیاده راه جهت زیباسازی و بهسازی این خیابان اجرا خواهد شد.
حسین زادگان در توضیح پهنه های بافت فرسوده ساری اظهار داشت:۶۴۱هکتار بافت فرسوده شهری، ۷۱هکتار سکونتگاه غیررسمی، ۹ هکتار بافت ناهمگون، ۵۱۸ هکتار روستاهای الحاق به شهر و ۱۳۴ هکتار بافت تاریخی در این پنج پهنه قرار دارد.
وی بااشاره به شناسایی محله های تحت پوشش برای اجرای این طرح گفت: دولت براساس سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری کار مردم به مردم و سیاست رئیس جمهور مبنی بر فعالسازی بخش خصوصی تلاش می کند تا در این ارتباط برنامهریزی و فراهمآوری بستر کار برای ساکنان، تسهیلگران، توسعهگران و سازندگان را ایجاد کند.
حسین زادگان با بیان اینکه اجرای این طرح در دو برنامهی پنجساله در سطح ملی تقسیم شدهاست، تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی این طرح را در قالب پنج برنامه شامل توسعه امکانات و خدمات روبنایی، ارتقای زیرساختها، بهسازی و ارتقای فضاهای شهری، تهیه طرحهای بازآفرینی محلهها و ارتقای توانمندیهای اقتصادی و ظرفیت سازی اجتماعی در مقیاس شهری و محلهای تنظیم کرده است.
وی ادامه داد: براساس برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی در قالب ستاد ملی بازآفرینی شهری که در استان به ریاست استاندار و در سطح ملی به ریاست رئیس جمهور تشکیل شده است، تامین اعتبار آن با استفاده از بودجه فعلی دستگاه های اجرایی، تسهیلات صندوق یکم بانک مسکن، شهرداریها و سرمایه گذاری بخش خصوصی صورت خواهد پذیرفت.
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