قزوین هیچ ضرورتی برای افزایش تراکم و توسعه محدوده شهری ندارد

به گزار ش خبرگزاری مهر، مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین در مکاتبه با رئیس شورای اسلامی شهر قزوین با اشاره به وظیفه خطیر و ارزنده شورا در احقاق و پاسداشت حقوق شهروندی عنوان کرد: قزوین بر اساس طرح مصوب، افق پیش بینی شده، سرانه سطح مسکونی و واحدهای خالی، کمبود شدید سرانه کاربریهای خدماتی و بارگذاری های بیش از ظرفیت، ضرورتی برای توسعه محدوده ای و افزایش تراکم ساختمانی نداشته و نیازمند بهبود کیفیت زندگی شهری است.

مسعود حق لطفی در این مکاتبه با اشاره به مباحث مطروحه در صحن شورای اسلامی شهر قزوین مبنی بر سخت گیری در اجرای ضوابط و مقررات مصوب شهرسازی و بازتاب آن در جراید رسمی استان عنوان کرد: رشد سریع و توسعه کالبدی شهرها موجب بروز بحران های مختلف در زندگی شهری نظیر کاهش سطح کاربری خدماتی، مسائل ترافیکی، مشکلات محیطی و نزول کیفیت محیط سکونتی شده است.

وی اضافه کرد: پدید آمدن این دست مشکلات منجر به تغییر رویکرد در کمیسیون ماده ۵ و قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به منظور کیفیت بخشی به زندگی شهروندان در عین توجه به مسائل کمی در راستای تحقق توسعه پایدار شده است.

دبیر کمیسیون ماده ۵ اضافه کرد: قوانین و مقررات ساخت و ساز و ضوابط شهرسازی و معماری از مهمترین نقاط ارتباط بین مدیریت شهری و شهروندان بوده و انجام تخلفات ساختمانی و بی توجهی به طرح ها و معیارهای شهرسازی و معماری ضمن تضییع حقوق شهروندی، منجر به از بین رفتن هویت شهری، تنزل کیفیت زندگی شهری، تنزل سیما و منظر شهری، کاهش کیفیت شاخصه های زیست محیطی و از همه مهمتر سبب از بین رفتن آرامش و سرزندگی در جامعه خواهد بود.

مدیرکل راه و شهرسازی ادامه داد: این تخطی ها با اندک جریمه های ریالی کسب مجوز کرده و با خسارت های جبران ناپذیر و ماندگاری که بر پیکر شهرها وارد می کند، موجب بدست آوردن سودهای کلان برخی مالکان و سازندگان سودجود و منفعت طلب خواهد شد.

حق لطفی با اشاره به تلاش دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ برای شناسایی نیازهای منطقی شهر و شهروندان و بکارگیری قوانین و آیین نامه ها جهت پیشگیری از این دست تخلفات، بیان کرد: متاسفانه همچنان مالکان و سودجویانِ امر ساخت و ساز پا را فراتر نهاده و تخلفات گسترده تری را انجام می دهند.

مدیرکل راه و شهرسازی در بخش دیگری از مکاتبه خود با اشاره به نتایج بررسی و مطالعات صورت گرفته در طرح جامع و تفصیلی شهر قزوین اظهار کرد: شهر قزوین بر اساس سطح مسکونی کل شهر و ضریب عرصه به ازای واحد مسکونی، ظرفیت پذیرش جمعیت ۶۵۰۰۰۰ نفر در محدوده مصوب و در افق طرح پیش بینی شده را دارا می باشد.

وی اضافه کرد: آمارها نشان می دهد در حال حاضر ۴۲۰۰۰ واحد مسکونی خالی در سطح استان و ۳۴۰۰ واحد مسکونی خالی در شهر قزوین وجود دارد که با توجه به کاهش شدید سرانه های هفت گانه خدماتی و ظرفیت پذیری پیش بینی شده در طرح مصوب، ضرورتی بر توسعه محدوده ای و افزایش تراکم ساختمانی در شهر وجود ندارد.

حق لطفی تاکید کرد: طرح مباحث اینچنینی عملا منتج به اشاعه بی قانونی، قانون گریزی و تضییع حقوق شهر و شهروندی خواهد بود.

مدیرکل راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: امید است به توجه به نکات گفته شده و با نگاه به وظیفه خطیر و ارزنده شورا در احقاق و پاسداشت حقوق شهروندی مراتب به نحو مقتضی در شورا مطرح و مدنظر قرار گیرد.