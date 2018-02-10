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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۴۵

۳ پروژه عمرانی در شهرستان دهلران افتتاح و کلنگ زنی شد

۳ پروژه عمرانی در شهرستان دهلران افتتاح و کلنگ زنی شد

ایلام-با حضور معاون سیاسی و امنیتی استانداری ایلام، سه پروژه عمرانی در شهرستان دهلران افتتاح و کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی موسوی فرماندار دهلران امروز در آیین بهره برداری  کلنگ زنی سه طرح در شهرستان دهلران که با حضور محمد نوذری معاون سیاسی و امنیتی استانداری ایلام برگزار شد، اظهار داشت: مجتمع گردشگری سد دویرج در سه فاز با اعتباری بالغ بر سه میلیارد تومان کلنگ زنی شده است.

وی گفت: این طرح در سه فاز ورزشی، اقامتی و تفریحی باعث اشتغالزایی ۲۶ نفر می شود.

وی با اشاره افتتاح طرح آبرسانی به دو روستای عین سوله و دانشگر در شهرستان دهلران اظهار داشت: برای این پروژه بیش از دو میلیارد تومان هزینه شده و باعث بهره مندی ۸۰۰ خانوار از آب آشامیدنی سالم می شود.

وی گفت: اعتبارات این پروژه از محل صندوق ذخیره ارزی بوده است.

موسوی اظهار داشت: گازرسانی به ۳۲ روستا نیز امروز افتتاح شده که برای این پروژه نیز بیش از چهار میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی تصریح کرد: طی دهه فجر در مجموع ۵۳ طرح در شهرستان دهلران با اعتباری بالغ بر ۶۲۶ میلیارد تومان کلنگ زنی و افتتاح شده است.

کد مطلب 4224037

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