دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از مردم برای حضور در راهپیمایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی البرز، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز به مناسبت یومالله ۲۲ بهمنماه اطلاعیهای صادر کرده است که به شرح ذیل است:
با سلام و درود بیکران و صلوات به روح پرفتوح بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و بزرگ پرچمدار حق و حقیقت و عدالت و روح بلند دوران، حضرت امام خمینی (رحمة الله علیه) و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و مدافعین حرم، به اطلاع عموم امت شهیدپرور و همیشه درصحنه استان البرز میرساند:
در سی و نهمین سالگرد پیروزی غرورآفرین و شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و در طلیعه چهلمین فجر «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» ملت شجاع و رشید ایران اسلامی همه باهم باارادههای پولادین و عزمی راسخ، استوار و پابرجا به استواری البرز و با گامهای بلند به بلندای حقیقت تاریخ، در صفوفی متحد و یکپارچه، همدل، همگام و همصدا، لبیکگویان به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای (مدظلهالعالی) در راهپیمایی عظیم یومالله ۲۲ بهمن با آرمانهای والای امام راحل عظیمالشأن و انقلاب اسلامی تجدید میثاق کرده و راه شهدا و امام شهیدان را ادامه میدهند.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز؛ از تمامی اقشار و آحاد مردم وفادار به انقلاب اسلامی بهمنظور حضوری پرشور، فعال، گسترده و آگاهانه در راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن که روز یکشنبه «۲۲/۱۱/۱۳۹۶» ساعت ۹ صبح در سراسر استان برگزار میگردد، دعوت به عمل میآورد.
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