دولتمردان نگاه ویژه به خرامه داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد جهانخواه در جلسه شورای اداری شهرستان اظهار داشت: افتتاح پروژه‌های خدمات‌رسانی، عمرانی، زیربنایی، ورزشی و غیره در دهه پر فروغ فجر نشان از اهتمام ویژه دولت تدبیر و امید در امر خدمت رسانی به تمام نقاط کشور بویژه مناطق محروم و کمتر توسعه یافته است.

نماینده عالی دولت در شهرستان با اشاره به اهمیت اقتصاد و اشتغال عنوان کرد: مهمترین اولویت دولت تدبیر و امید، توسعه و آبادانی کشور و اقتصاد و اشتغال است که شهرستان خرامه از این امر مستثنی نیست و باید دولتمردان نگاه ویژه به شهرستان محروم خرامه بویژه بخش کربال داشته باشند.

فرماندار خرامه گفت: در حال حاضر این شهرستان باتوجه به خشکسالی‌های اخیر دچار بحران اشتغال و درآمد شده و برای رهایی شهرستان از این وضعیت باید به سمت صنعت و تغییر الگوی معیشت و کشت برویم تا شاهد رونق نسبی در شهرستان باشیم و این امر همت همگانی می طلبد.

وی با اشاره به دستور العمل ها و مصوبات تسهیلات توسعه روستایی و طرحهای فراگیر در راستای اشتغال‌زایی افزود: کمیته اشتغال استان با توجه به وضعیت بحرانی شهرستان خرامه باید بندهای ۵ و۶ دستورالعمل‌های جذب تسهیلات اشتغال‌زایی توسعه روستایی و طرح‌های فراگیر مورد تجدید نظر قرار گیرد و شهرستان محروم خرامه را از این بندها مستثنی کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری فارس ضمن تبریک ایام مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی و با اشاره به افتتاح پروژه‌های دهه فجر بیان کرد: دولت تدبیر و امید در طول چند سال خدمت خود خدمات شایان و قابل توجهی به تمام نقاط کشور بخصوص مناطق کمتر توسعه یافته داشته است که در این ایام مبارک می‌بایست خدمات، اقدامات و فعالیت‌های صورت گرفته به مردم بازگو شود تا مردم درجریان خدمات ارزنده دولت تدبیر و امید قرار بگیرند.

یداله رحمانی به اقدامات ارزنده دولت در سطح شهرستان خرامه اشاره و تصریح کرد: دولت در راستای محرومیت‌زدایی خدمات قابل توجهی به شهرستان خرامه ارائه داده است که نمونه‌های بارز آن پروژه‌های راه‌های ارتباطی و مواصلاتی، عمرانی، زیربنایی، گازرسانی، آبرسانی، خدمات بهداشتی، احداث سالن‌های چند منظوره ورزشی، خدمات رفاهی، فرهنگی و اجتماعی و در ایام دهه فجر شاهد افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفتن ۴۶پروژه مختلف با اعتباری بالغ بر۱۳.۵میلیارد تومان در خرامه هستیم.

وی به مهم ترین پروژه‌های بهره برداری شده در خرامه در ایامدهه فجر اشاره کرد و افزود: ارتقاء بیمارستان جوادالائمه خرامه از ۳۲ تخت به ۶۴ تخت، تبدیل محور ارتباطی شهر خرامه به دهستان معزآباد جابری از جاده فرعی به جاده اصلی به طول ۳.۵ کیلومتر با اعتباری بالغ بر۲میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و تسطیح و آبیاری نوین و تحت فشار کشاورزی از جمله پروژه های مهم هستند که امروز به بهره برداری رسیدند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری فارس با اشاره به تلاش و کوشش‌های صورت گرفته در راستای اقتصاد و اشتغال شهرستان عنوان کرد: اقدامات صورت گرفته در راستای اشتغال و اقتصاد خرامه قابل تقدیر و تشکر است و گواه این موضوع می توان نرخ بیکاری شهرستان خرامه اشاره نمود که ۱۰.۲ درصد است و این آمار از متوسط نرخ بیکاری استان کمتر است.

یداله رحمانی با اشاره به عملیات گازرسانی در سطح استان اظهار داشت: باید اذعان کنیم که در امر گازرسانی به سراسر نقاط استان انقلاب بزرگی رخ داده است و در طول خدمت دولت تدبیر و امید بیش از ۹۵۱ روستا و ۲۹ شهر از نعمت گاز بهره‌مند شده‌اند و اکنون عملیات اجرا و مطالعاتی در دیگر مناطق با شدت بیشتری در جریان است و به حمدالله در سال ۹۷ تمام روستاها و نقاط شهرستان از این نعمت الهی بهره مند خواهند بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری فارس مهمترین شاخص ارزیابی مدیران و مسئولین را توجه به سرمایه‌گذاری و جذب آن عنوان کرد و افزود: برای ترغیب و جذب سرمایه‌گذار در راستای سرمایه‌گذاری باید تمام زیرساخت‌ها و زمینه‌ها برای جذب سرمایه‌گذار فراهم شود و در این زمینه مسئولین ارشد استان فرایندهای سرمایه‌گذاری برای سرمایه گذار را به حداقل برسانند.

رحمانی با توجه به درخواست فرماندار خرامه جهت جذب تسهیلات توسعه روستایی و طرح‌های فراگیر قول مساعد دادند و عنوان کرد: باتوجه به نیاز مبرم شهرستان نسبت به دستور العمل‌های تسهیلات توسعه روستایی و طرح‌های فراگیر در صورت امکان تغییراتی برای شهرستان خرامه اعمال خواهیم کرد تا متقاضیان شهرستان خرامه بتوانند این اعتبارات جذب نمایند.