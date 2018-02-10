قطار گردشگری داخلی امروز وارد اصفهان شد

سید رضا سادات حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نخستین قطار گردشگری داخلی در آستانه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، امروز صبح به اصفهان وارد شد.

وی بیان داشت: این قطار گردشگری که به نام قطار مثلث طلایی از آن یاد می‌شود حرکت خود را از تهران آغاز و پس از توقف دو روزه در شیراز امروز صبح وارد اصفهان شد.

مدیر کل راه آهن اصفهان تصریح کرد: این قطار پس از توقف یک روزه در اصفهان، این استان را به مقصد یزد ترک و از یزد به تهران بر می گردد.

وی با اشاره به اینکه طرح قطار گردشگری داخلی با هدف توسعه صنعت گردشگری و رونق بازارهای داخلی و استفاده از راه‌آهن برای مقاصد گردشگری پیاده شده است، اضافه کرد: این قطار مجهز به سه سالن و یک واگن رستوران با ظرفیت ۶۰ مسافر است.

سادات حسینی اعلام کرد: طرح قطار گردشگری داخلی با حمایت بخش دولتی و مشارکت بخش خصوصی به اجرا گذاشته شد.

وی گفت: در آذر ماه شاهد اجرای طرح قطار گردشگری داخلی بودیم که این قطار از تهران به بادرود رفت و امروز برای اولین بار این قطار گردشگری پا به اصفهان گذاشت.