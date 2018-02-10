سارقان سریالی در گرمسار دستگیر شدند/ اعتراف به ۴۸فقره سرقت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوذر قربانی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران بابیان اینکه سارقان سریالی در گرمسار دستگیر شدند، ابراز داشت: مأموران پاسگاه انتظامی جنت‌آباد در اقدام عملیاتی دو جوان ۱۸ و ۱۹ ساله را هنگام سرقت دستگیر کردند.

وی افزود: در بازجویی‌های اولیه این دو جوان که ساکن یکی از شهرهای شرق استان تهران هستند، به چندین فقره سرقت ازجمله زورگیری، موتورسیکلت، اماکن خصوصی اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی گرمسار در ادامه ابراز داشت: در بازجویی‌های فنی و تخصصی انجام‌شده توسط پلیس آگاهی این دو جوان درمجموع ۴۸ فقره سرقت طی سال های ۹۴ تا ۹۶ در این شهرستان انجام داده بودند.

وی افزود: پس از تکمیل پرونده و مستندات، این دو سارق جوان به مراجع قضایی تحویل داده شدند.