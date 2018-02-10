پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت آب و هوایی استان بوشهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده وزش باد غالبا جنوبی از فردا تا روز چهارشنبه در سطح استان است.

وی خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود طی این مدت ضمن افزایش رطوبت و پوشش ابر در سطح استان، دمای هوا نیز به طور محسوسی افزایش یابد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: سرعت وزش باد جنوب شرقی از روز دوشنبه بر روی دریا و سواحل استان افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد یافت و دریا مواج و متلاطم است.

وی افزود: در ساعات آینده جهت باد متغیر غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت هشت تا ۲۸ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر خواهد بود.

مساعدی اضافه کرد: فردا زمان جزر اول دریا ساعت یک و سه دقیقه بامداد، مد اول ساعت هشت و یک دقیقه، جزر دوم دریا ساعت ۱۰ و ۵۴ دقیقه و مد دوم ساعت ۱۷ و ۳۵ دقیقه خواهد بود.