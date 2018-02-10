رایزنی نتانیاهو با مقامات امنیتی اسرائیل درباره حمله به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حال رایزنی با مقامات نظامی و اعضای کابینه امنیتی این رژیم در خصوص عملیات اخیر جنگنده های صهیونیستی در سوریه است.

«گادی آیزنکوت» رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی نیز جلسه ویژه ای با مقامات امنیتی این رژیم برای بررسی اوضاع برگزار کرد.

از سوی دیگر رسانه های صهیونیستی مدعی شدند که انفجارهای شدید به وقوع پیوسته در نزدیکی غرب دمشق ناشی از حملات هوایی جنگنده های رژیم صهیونیستی علیه انبارهای سلاح حزب الله بوده است.