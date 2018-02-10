  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۲۶

رایزنی نتانیاهو با مقامات امنیتی اسرائیل درباره حمله به سوریه

رایزنی نتانیاهو با مقامات امنیتی اسرائیل درباره حمله به سوریه

نخست وزیر رژیم صهیونیستی با مقامات امنیتی این رژیم در خصوص حمله جنگنده های صهیونیستی در سوریه رایزنی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حال رایزنی با مقامات نظامی و اعضای کابینه امنیتی این رژیم در خصوص عملیات اخیر جنگنده های صهیونیستی در سوریه است.

«گادی آیزنکوت» رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی نیز جلسه ویژه ای با مقامات امنیتی این رژیم برای بررسی اوضاع برگزار کرد.

از سوی دیگر رسانه های صهیونیستی مدعی شدند که انفجارهای شدید به وقوع پیوسته در نزدیکی غرب دمشق ناشی از حملات هوایی جنگنده های رژیم صهیونیستی علیه انبارهای سلاح حزب الله بوده است.

کد مطلب 4224080
فاطمه صالحی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها