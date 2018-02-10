ماجرای یک اتفاق فرهنگی عجیب در تهران

مجلهمهر: خبر رونمایی کتاب «رهش» از «رضاامیرخانی» و کتاب «عشق و چیزهای دیگر» از «مصطفی مستور» اگرچه میان انبوه خبرهای سینمایی گم شد. اما هواداران این دو نویسنده محبوب که بیش از ۵ و ۶ سال منتظر کتاب نویسنده محبوبشان بودند. خبر را یافتند و در عصر ۵شنبه سر موعد حاضر شدند تا هم جزو اولین کسانی باشند که کتاب را خریداری میکنند و شیرینی آن را با امضای نویسنده دوچندان کنند. اما صف طولانی برای گرفتن در روز پنج شنبه ذوقزدگی زیادی برای اهالی فرهنگ به همراه داشت. صفهای بی سابقه ای که بسیار کمتر برای خرید کتاب و رویدادهایی از این دست دیده بودیم. نکته جالب ماجرا میان این دو صف دوستداشتنی همزمانی مراسم رونمایی برای این دو نویسنده در دو انتشارات مختلف بود که کتابخوانهای حرفهای را حتی بر سر دوراهی قرارداد که کدام را انتخاب کنند.
آدمهای توی صف هم هیجان دارند و هم گله دارند که چرا نشر افق راه بهتری را برای یک رونمایی انتخاب نکرده است. راهی که آنها را تا این اندازه معطل نکند که برای دیدن و امضا گرفتن نویسنده محبوبشان تا این اندازه توی صف قرار بگیرند. به خصوص اینکه مکان انتشارات اصلا گنجایش جمعیت منتظر را ندارد. با رامین شعبان پور مدیر کتابفروشی افق تماس گرفتیم تا اطلاعات بیشتری از اتفاقات این جشن امضای کتاب خبرساز داشته باشیم.
روز پنج شنبه تعداد زیادی برای گرفتن کتاب و امضای نویسنده در صف ایستادند که از سوی رسانهها بسیار موردتوجه قرار گرفت. آیا نشر افق چنین صف و برنامهای را پیشبینی میکرد؟
اینکه رونمایی در یک کتابفروشی اتفاق میافتد اتفاق بسیار مثبتی است و ما با توجه به اینکه تجربه نمایشگاه کتاب را برای کتابهای قبلی آقای امیرخانی هم داشتیم تا حدودی این موضوع را پیشبینی کرده بودیم. کتاب «منِ او» رضا امیرخانی هم وقتی به روسی ترجمه شد خود آقای امیرخانی آنجا هم اصرار داشت مراسم امضا و رونمایی در یک کتابخانه برگزار شود. ما هم از این علاقه خبر داشتیم و میدانستیم این رویداد مختص یک کتابفروشی است و اگر این برنامه در محل دیگری برگزار شود چنین بازتابی نخواهد داشت. سعی کردیم طوری اداره کنیم که کمترین اتلاف وقت را شاهد باشیم. اگر گلهای هم وجود دارد همانجا از مردم عذرخواهی کردیم. در مجموع چنین صفی را پیش بینی میکردیم.
همزمان با این رونمایی و جشن امضای کتاب در نشرچشمه نیز صف دیگری برای کتاب تازه مصطفی مستور تشکیل شد. چرا این دو رویداد فرهنگی همزمان اجرا شد؟ بهتر نبود زمانها را متفاوت تعیین میکردید؟
ما نمیتوانستیم برنامه خودمان را تغییر بدهیم برای همین به ناشران دیگر فکر نکردیم و برنامه خودمان را ادامه دادیم. این برنامه هم با خود آقای امیرخانی هماهنگ شده بود و ایشان هم همیشه برنامه فشردهای داشتند و بعد از آن فورا به مشهد رفتند. همچنین این برنامه یکبار هم به خاطر برف و سرمای تهران به عقب افتاد که دیگر جای تغییر نداشت.
کتاب «رهش» در چاپ اولش ۳هزارنسخه تیراژ داشته است. فروش کتاب تاکنون چطور بوده و روز رونمایی چه تعداد به فروش رسیدهاست؟ پیش بینی چاپ دوم شما چه زمانی است؟
بسیار خوب بوده و ما روز ۱۸ بهمنماه توانستیم بالای ۵۰۰ جلد کتاب بفروشیم. این کتاب حتی پیش فروش هم داشته و روز بعد برای شهرهای بعد هم ارسال شدهاست. پیش بینی میشود با این استقبال هفته بعد کتاب تجدید چاپ هم شود.
قیدار؛ رضا امیرخانی
امیرخانی پیش از این صف طویلی برای امضای کتابش راه انداخته بود و در نمایشگاه کتاب سال ۹۱ هواداران زیادی را برای جشن امضای کتاب «قیدار» به نمایشگاه کتاب کشاند تا بخشی از نمایشگاه کتاب را بند بیاورد. «سهیل محمودی» و «اسدالله امرایی» و «حسن محمودی» نیز از مهمانان این برنامه بودند که میگفتند که صف تشکیل شده حسرت برانگیز است. مهمانان داخل صف نیز برای بالا بردن توان تحملشان با قهوه از خودشان پذیرایی کردند. آقای نویسنده هم در این میان با هواداران پروپاقرص عکس یادگاری انداخت تا شیرینیهای دیدار با هواداران در دوربینهای تلفن همراه ثبت شود.
ترجمه داستانهای هریپاتر؛ ویدا اسلامیه
البته صف برای خرید و امضای کتاب در سالهای قبل هم اتفاق افتادهاست. در سالهایی که هواداران هری پاتر چشم شان به خانم «جی کی رولینگ» بود تا شگفتی تازهای برای مخاطبانش رو کند. ایرانیها باید برای قدرت فکر و ذهن و دستان «ویدا اسلامیه» دعا میکردند تا خانم اسلامیه هری پاتر را به زبان فارسی برایشان هدیه دهد.
در دهه هشتاد صفهای طولانی برای ترجمه فارسی این کتاب و گرفتن امضای خانم اسلامیه تشکیل شد. ویدا اسلامیه برای ایرانیها تبدیل به یکی از شخصیتهای اصلی هری پاتر شده بود طوری که هیچ گاه هیچ مترجمی نتوانست جای او را برای مخاطبان هری پاتر بگیرد و از نظر هواداران خواندن هری پاتر با ترجمه های غیر از اسلامیه لطفی نخواند داشت. هواداران به خصوص نوجوانی که صف طولانی را تحمل میکردند تا امضای ویدا اسلامیه را برای یادگاری داشته باشند و به اسلامیه از هیجان شان بگویند و حتی بابت سالها همراهی و هم قدمی تشکر کنند. اما این صف طولانی سال به سال کمتر شد تا اینکه در سال ۹۵ به ۵۰ تا ۶۰ نفر رسید.
قهوه سرد آقای نویسنده؛ روزبه معین
دیگر صف مثال زدنی برای کتاب، بهار امسال برای کتاب «قهوه سرد آقای نویسنده» از «روزبه معین» رخ داد. معین که پیش از این نویسنده شناخته شدهای نبود بخشهای مختلفی از کتاب تازهاش را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد و توانست طرفداران زیادی برای خودش پیدا کند. طرفدارانی که نسبت به قصهها و نوشتههای او روز به روز مشتاقتر میشدند و در نهایت در دومین جشن امضا برای گرفتن کتاب و امضای آقای نویسنده تا حدود ۷ ساعت صف ایستادند.
بسیاری از شرکت کنندگان در این صف به وضوح از شهرهای مختلف آمده بودند تا در این صف حضور داشته باشند و برای آقای نویسنده روز به یادماندنی ساختند. معین در توصیف این ماجرا اعلام کرد که توانسته بهترین استفاده را از فضای مجازی برای تبلیغ کتابش انجام دهد که البته صف طولانی او نیز این موضوع را به وضوح نشان میداد.
قتل یک شوالیه؛ هاروکی موراکامی
صف خرید کتاب در باقی دنیا بسیار مرسوم است و معمولا ذوق زدگی چندانی برای اهالی فرهنگ فرنگی ندارد. سالهاست کتابها حتی در تیراژ میلیونی منتشر میشوند و هواداران از شب قبل در این صف می ایستند و آنجا بساط می کنند تا از پیشتازان دارندگان آخرین اثر این جادوگر ژاپنی باشند.
کتاب «قتل یک افسر شوالیه» از این نویسنده در تیراژ یک میلیون و ۳۰۰ هزارتایی منتشر شد. این صف طولانی که در زمستان سال گذشته حسابی خبرساز شد پای شبکههای تلویزیونی را هم به محل صف باز کرد تا آنها نیز از دوساعت قبل از آغاز برنامه روی آنتن تلویزیون در این باره حرف بزنند و این برنامه را پوشش زنده بدهند.
هریپاتر؛ جی کی رولینگ
جی کی رولینگ مشهورترین و پرفروشترین نویسنده زن جهان نیز طعم شیرین صفهای طولانی را چشیدهاست. هوادار اغلب نوجوان رولینگ برای خرید آخرین داستانهای او از شخصیت موردعلاقه شان حتی از شب قبل توی صف می ایستند. سال گذشته کتاب هشتم هری پاتر با نام «هریپاتر و کودک نفرین شده» ایستادند.
نکته جالب این رونمایی همزمانی این مراسم با ۵۰ سالگی خانم نویسنده بود که لذت برنامه را برای خودش و هواداران چندین برابر کرد. در این اثر هری پاتر ۳۷ ساله است و ۳فرزند دارد و اقتباسی از این کتاب روی صحنه نمایش نیز رفت. رولینگ در این مراسم اعلام کرد که امید دارد این کتاب در همه جای دنیا بیشتر خوانده شود.
آتش و خشم؛ مایکل وولف
۵ ژانویه امسال مصادف با اواسط دیماه رونمایی از یک کتاب سیاسی جنجالی درباره «دونالد ترامپ» حسابی خبرساز شد. کتاب «آتش و خشم» نوشته «مایکل وولف» که درباره اولین سال ریاست جمهوری ترامپ است. استقبال بیسابقه مردم برای خرید این کتاب، چاپ اول آن را چند روز جلو انداخت. افراد زیادی برای خواندن این کتاب صف بستند تا چیزهای بیشتری درباره رئیس جمهور پرحاشیه و جنجالیشان بخوانند.
شبکه تلویزیونی آسوشیتدپرس درباره این کتاب گفت:«نویسنده تصویر تحقیرآمیزی از ترامپ ترسیم میکند و او را مردی کودک صفت میخواند که اصولا خواستار پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری و ورود به کاخ سفید نبود و تصادفا رئیس جمهور شد.» این کتاب به سرعت در ایران منتشر شد منتهی برای سریعتر رسیدن به انتشار چندفصل آن به طرز عجیبی حذف شد.
چه اتفاقی افتاد؛ هیلاری کلینتون
شهریورماه امسال هیلاری کلینتون از کتاب خاطراتش پیرامون رقابتهای انتخاباتی ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۶ رونمایی کرد. این کتاب ۵۱۲ صفحهای که با نام «چه اتفاقی افتاد» منتشر شد. آنقدر مورد استقبال قرار گرفت که عده زیادی برای خریدش در صفهای طولانی ایستادند. هم اکنون نیز این کتاب سیاسی در صدر پرفروشترینهای فروشگاه اینترنتی آمازون است.
کلینتون در این کتاب به اشتباهاتش در دوره انتخابات مثل فاش شدن ایمیلهای شخصیاش اشاره کرد و گفت با اینکه همه تلاشش را کرد اما این اشتباه باعث کاهش محبوبیتش شده و در نهایت بازی انتخاباتی را به ترامپ واگذار کرد.
اینطور که پیداست ترامپ دارد به فروش کتاب در جهان و تولید صفهای طولانی کمک شایانی میکند!
نظر شما