اعلام مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در اسلامشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نوروزی، صبح شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران ضمن دعوت از اقشار مختلف برای حضور گسترده در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن، مسیر های راه پیمایی در این شهرستان را اعلام کرد.

نوروزی افزود: از کلیه اقشار و آحاد مردم وفادار به انقلاب اسلامی به منظور حضوری پرشور، فعال، گسترده و آگاهانه در راهپیمایی بزرگ ۲۲ بهمن دعوت می کنیم که در این راهپیمایی عظیم شرکت کنند.

وی در تشریح مسیرهای راهپیمایی این شهرستان گفت: این راهپیمایی در روز یکشنبه ۲۲ بهمن ماه ۹۶ از ساعت ۱۰ صبح در اسلامشهر از ۲ مسیر اصلی زیر به سوی مصلی انجام می شود.

مسیر شماره ۱: خیابان احمدیه ، علی ابن ابیطالب (ع) ، امام حسن مجتبی (ع) ، امام محمد باقر (ع) ، امام رضا (ع)، امام موسی کاظم (ع) ، شهرک انبیاء ، آیت ا... طالقانی ، شهید صیاد شیرازی ، بلوار باغ فیض ، شهرک مصطفی خمینی ، خیابان امام سجاد (ع) ، راهپیمایان خیابان آیت الله کاشانی، ۲۰ متری امام خمینی (ره) و شهرک الله اکبر و خیابان شهید رحمانی و شهید مدنی است که در مسیر به جمعیت ملحق خواهند شد، همچنین محل تجمع، مقابل ناحیه مقاومت سیدالشهداء (ع) حرکت در جاده اصلی به سمت مصلی خواهد بود.

مسیر شماره ۲: شهرک های سعیدیه، محمدیه، مهدیه جنوبی، ضیاء آباد، سالور، باغ نرده ( ایرانشهر ) و شهرک لاله است که راهپیمایان خیابان شهید مطهری و شهرک رضوی در مسیر به جمعیت ملحق خواهند شد و محل تجمع شهرک مهدیه مقابل مسجد حضرت ولیعصر (عج ) حرکت در جاده اصلی به سمت مصلی خواهد بود.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اسلامشهر در پایان گفت: جهت ساکنان شهرک امام حسین (ع) (میان آباد )، روستای علی آباد طپانچه، شهرک قائمیه ، بهرام آباد ، شاتره، حسین آباد، شهرک امام خمینی(مسکن مهر) نیز اتوبوس هایی در نظر گرفته شده که امت حزب الله را به راهپیمایان ملحق خواهد کرد.