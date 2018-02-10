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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۳۲

پس از تصویب کابینه امنیتی تل آویو صورت گرفت؛

موافقت رسمی نتانیاهو با تداوم حملات نظامی به سوریه

موافقت رسمی نتانیاهو با تداوم حملات نظامی به سوریه

پس از تصویب طرح تداوم حملات نظامی تجاوزکارانه به خاک سوریه توسط جنگنده های صهیونیستی، نخست وزیر این رژیم نیز به صورت رسمی با این طرح موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی مجوز تداوم حملات این رژیم به سوریه را صادر کرده است.

بر اساس این گزارش، رسانه های صهیونیستی اعلام کردند که کابینه امنیتی این رژیم به ارتش مجوز داده است تا حملات هوایی خود به اهدافی در سوریه را ادامه دهند.

این در حالی است که گفته می شود بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز به طور کامل با این طرح موافقت کرده است.

الجزیره هم از توقف تمامی پروازها در فرودگاه بین‌المللی بن گوریون خبر داد و تاکید کرد که در تمامی شهرها و شهرک‌های صهیونیست‌نشین در شمال فلسطین اشغالی، پناهگاه‌ها باز شده و از صهیونیست‌ها خواسته شده به پناهگاهها و جاهای امن بروند.

این شبکه همچنین اعلام کرد که حال یکی از دو خلبان اسرائیلی که در حادثه سرنگونی جنگنده اف ۱۶ اسرائیلی نجات پیدا کرده بودند، وخیم است.

کد مطلب 4224097

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