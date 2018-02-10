عدم ورود سرمایه گذاران در سمنان آسیب شناسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر زبردست صبح شنبه در نشست کمیسیون هماهنگی بانکهای استان سمنان بابیان اینکه وجود ۴۵ درصد فرارهای مالیاتی نشان میدهد که نتوانستیم از امکانات لازم برای تحققبخشهای مالیاتی استفاده کنیم، ابراز داشت: نحوه برخورد کارمندان سازمان مالیاتی و دروغگو فرض کردن مؤدیان باعث دو دفتره شدن و افزایش راههای فرار مالیاتی میشود.
وی بابیان اینکه عدم ورود سرمایهگذاران به استان سمنان باید آسیبشناسی شود، افزود: تنها راه اداره کشور وصول مالیات است اما برای جذب سرمایهگذاران اخذ مالیاتها از سرمایهگذار باید به نحو مطلوب مدیریت شود.
مشاور عالی اقتصادی استاندار سمنان بابیان اینکه برخی بیعدالتیها گره اصلی را در امور مالیاتی کشور ایجاد میکند، ابراز داشت: اتفاقات اصلی اقتصادی کشور توسط بخش خصوصی رقم میخورد بنابراین بخش دولتی باید در امور تسهیل گر بخش خصوصی باشد و با فراهم کردن شرایط لازم از انتقادات بخش خصوصی در راستای اصلاح امور بهره گیرد.
زبردست ضمن تاکید بر باید آستانه نقدپذیری خود را افزایش دهیم، تصریح کرد: مسئولان استانی باید مدیریت درآمد کنند نه مدیریت هزینه، لذا دنبال تلافی از قدرتهای دولتی راه بهجایی نخواهد برد.
وی بابیان اینکه مؤدیان باید برای تسلیم اظهارنامه، آموزش لازم ببینند، افزود: برگههای مالیاتی پس از ابلاغ باید زمان کافی برای دفاع را داشته باشند و شرایطی فراهم شود تا کارفرما و نماینده اتاق و نماینده اصناف بتوانند از مؤدی دفاع کنند.
وی بابیان اینکه فرصت ششماهه برای رضایتمندی مردم استان سمنان از امور مالیاتی قرار خواهد گرفت، اضافه کرد: شهرداریها میتوانند عوارض صدور پروانه را در مرحله پایان کار و در راستای حمایت بیشتر از بخش خصوصی دریافت کنند.
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