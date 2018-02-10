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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۳۸

دعوت جامعه روحانیت شیراز از مردم برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن

دعوت جامعه روحانیت شیراز از مردم برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن

شیراز - جامعه روحانیت شیراز از مردم برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه روحانیت شیراز در پیامی مردم شهر شیراز را برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه دعوت کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

اهالی ولایت‌مدار فارس و مردم شهیدپرور شهر مقدس شیراز 

بهمن ۱۳۵۷ تجلی حضور هوشیارانه انسان‌هایی است که به رهبری امام خمینی (ره) طومار زندگی طاغوتیان را درهم‌نوردیدند و این ندای آسمانی وحدت بود که با دلها اُنس گرفت و تخت قدرت ستمکاران را واژگون کرد و امروز در سایه وحدت و همدلی آحاد ملت مؤمن و مسلمان اعم از شیعه و سنی و سایر اقلیت‌های دینی و با وجود تمامی توطئه‌ها و تفرقه‌افکنی‌ها، شاهد اعتلای روزافزون پرچم ایران اسلامی در قله‌های افتخار هستیم

شما مردم قدرشناس و ولایتمدار با به صحنه آمدن در دی ماه امسال در مقابله و برخورد با اغتشاشگران و برهم زنندگان امنیت و آسایش ایران اسلامی و سوءاستفاده‌کنندگان از اعتراضات به حق مردم بار دیگر به جهانیان ثابت کردید که همواره  پاسدار خون شهیدان گلگون کفن، حافظ پرچم جمهوری اسلامی ایران و پشتیبان ولی فقیه بوده و هستید

اینک خلق حماسه‌ای دیگر از شما در جشن ۴۰ سالگی پیروزی انقلاب اسلامی و پاسداری از حریم انقلاب، جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه چشمان جهانیان و مستکبران را خیره خواهد کرد

ان شالله به مانند بهمن ۵۷ و با رمز وحدت دست در دست هم در روز یکشنبه ۲۲ بهمن ۹۶ در جای جای استان و با اتحاد و همدلی و با مشت‌های گره کرده انزجار خود را از مستکبران و طاغوتیان زمان و در رأس آنها دولت‌های سفاک آمریکا و اسرائیل جنایتکار و حکام وابسته خائن منطقه به اسلام و مسلمین را یک صدا فریاد خواهیم زد

کد مطلب 4224111

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