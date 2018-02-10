دعوت استاندار خراسان رضوی برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضا رشیدیان در پیامی از مردم خراسان رضوی برای شرکت در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن دعوت کرد.

متن کامل پیام به شرح زیر است:بدون تردید دهه مبارک فجر و راهپیمایی عظیم و دشمن شکن ۲۲ بهمن هر ساله مطلع فروزان و جلوه ایمان وحدت و اقتدار ملت ایران لوای پرچم پر فروغ اسلام است .

در طول این چند دهه گذشته از پیروزی انقلاب اسلامی مردم فهیم و همیشه در صحنه ایران اسلامی با درک عمیق و درست مقتضیات زمان و نیاز کنونی جامعه ایران به اتحاد و همدلی تحت لوای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، همواره ثابت کرده است که راه امام و شهیدان را در حمایت از این میراث مقدس ایشان ادامه خواهند داد و لحظه ای از ارزش های اسلام و انقلاب دست نخواهند کشید. چه بسا که چشم جهانیان سالیان سال است که در طلیعه ی خورشید ۲۲ بهمن راهپیمایی عظیم این روز را به نظاره می نشینند و بی شک این اتحاد رشک بر انگیز و غیرت وصف ناپذیر مرد و زن این سرزمین، کاخ طمع و دسیسه های آنان را در هم می شکند و عالم را مبهوت اقتدار و حشمت این عظم و اراده ملت ایران می کند،همانگونه که مقام معظم رهبری می فرمایند "راهپیمایی ۲۲ بهمن مظهر اقتدار ملی است، مظهر اقتدار ملت ایران است، مظهر حضور مردمی و اراده و عظم ملی ملت ایران است".

اینجانب به نمایندگی از دولت خدمتگذار تدبیر و امید با گرامی داشت یوم الله ۲۲ بهمن با پاسداشت یاد و خاطره امام راحل (ره) و شهدای عزیز، ایثارگران، خانواده های معظم ایشان و نکوداشت عزم و اراده ملت عزیز و همیشه در صحنه ایران مخصوصاً مردم غیور خراسان رضوی از تمامی آحاد جامعه و اقشار مختلف مردم در سی و نهمین فجر انقلاب اسلامی و آستانه چهلمین بهار آزادی برای شرکت در راهپیمایی پرشکوه ۲۲ بهمن دعوت می کنم که انشاالله برگ زرین دیگری که مزین به گام های استوار و عزم و اتحاد ملت ایران است بر اوراق دفتر پر افتخار انقلاب اسلامی نقش بندد.