آغاز بارش برف و باران در نیمه شرقی کشور/ افزایش نسبی دما تادوشنبه

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی گفت: امروز در برخی نقاط استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز شرقی بارش پراکنده گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: فردا هم این وضعیت در بعضی ساعات در بخشهایی از کرمان و خراسان جنوبی پیش بینی می شود.

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور با بیان اینکه طی ۲ روز آینده در بیشتر مناطق کشور افزایش نسبی دما رخ خواهد داد، تاکید کرد: از یکشنبه شب سامانه بارشی از غرب وارد کشور می شود و از دوشنبه استانهای واقع در غرب، شمال غرب و به تدریج مرکز، ارتفاعات البرز و ارتفاعات زاگرس مرکزی را تحت تاثیر قرار داده و سبب بارش باران و برف و وزش باد در این مناطق خواهد شد.

وظیفه اضافه کرد: روز سه شنبه بر میزان بارش در مناطق یاد شده اضافه خواهد شد و این سامانه بارشی بخشهایی از جنوب غرب، شمال شرق و استانهای واقع در جنوب دریای خزر را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. بیشینه و کمینه دمای هوای تهران فردا ۱۳ و ۳ درجه سانتیگراد خواهد بود.