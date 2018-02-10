به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی حسن‌زاده اظهار داشت: در مسابقات کاراته جام باشگاه‌های کشور که به میزبانی استان لرستان در شهرستان پل دختر برگزار شد تیم خاتم الانبیاء سپاه شهرستان عسلویه به نائب قهرمانی این مسابقات دست یافت.

وی افزود: تیم کاراته خاتم الانبیاء سپاه شهرستان عسلویه در رشته کاتا و کمیته، سبک شیتوریو کوبه اوزاکا به ۲۷ مدال رنگارنگ که ۹ مدال طلا، ۹ مدال نقره و ۹ مدال برنز دست یافتند دراین دوره از مسابقات ۳۰۰ ورزشکار از سراسر کشور به رقابت پرداختند که در پایان تیم لرستان به مقام اول و تیم عسلویه دوم وتیم ایلام به مقام سوم دست یافتند.

فرمانده سپاه عسلویه از تلاش های ورزشکاران، دهقان سرمربی تیم و نیز از دیباک رئیس هیئت کاراته شهرستان عسلویه تشکر و قدردانی کرد.

سرمربی‌گری تیم کاراته بسیج شهرستان عسلویه را عباس دهقان مسئول کانون بسیج ورزشکاران شهرستان بر عهده داشت.