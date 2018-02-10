  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۴۶

نشست اضطراری وزیر جنگ و فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی

نشست اضطراری وزیر جنگ و فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی یک نشست فوری را با حضور رئیس ستاد مشترک ارتش و دیگر مقامات ارشد نظامی تل آویو به منظور بررسی تحولات کنونی در سوریه برگزار کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، پس از افزایش تنش ها در سوریه که به دنبال حملات تجاوزکارانه صهیونیستها اتفاق افتاده، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز دست به کار شده است.

بر اساس این گزارش، «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نشست فوری را با حضور «گادی آیزنکوت» رئیس ستاد مشترک ارتش و دیگر مقامات ارشد نظامی به منظور بررسی تحولات کنونی در سوریه برگزار کرده است.

این در حالی است که رسانه‌های صهیونیستی نیز تاکید کردند که دستور حمله به اهداف و پایگاه‌های ایرانی و سوری در عمق خاک سوریه صادر شده است.

پیشتر نتانیاهو از موافقت رسمی خود با تداوم عملیات نظامی رژیم اسرائیل در سوریه خبر داده بود.

کد مطلب 4224129

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها