منصور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان، اظهار کرد: بررسی آخرین الگوهای پیش‌یابی هواشناسی از استقرار جوی پایدار در منطقه البرز مرکزی حکایت دارد.

مدیرکل هواشناسی استان البرز اضافه کرد: پی آمد استقرار جو پایدار مه رقیق و افزایش غبار و رشد آلاینده‌ها و افزایش نسبی دما خواهد بود.

وی تأکید کرد: با ورود امواج کم دامنه و ناپایدار از روز دوشنبه تا عصر چهارشنبه و همراهی آن با فرآبار سطح زمین ابتدا رخداد رعدوبرق و وزش باد، به‌تدریج و در بعضی ساعات بارش باران و در ارتفاعات برف مورد انتظار است.

رحمانیان گفت: از امروز تا فردا عصر روند افزایش غبار و انباشت آلاینده‌ها در کلان‌شهرهای استان از قبیل کرج و هشتگرد را شاهد خواهیم بود که عمدتاً ذرات گردوغبار و از نوع PM۲.۵ است و کیفیت هوای کرج را در حدود سطح «ناسالم» قرار خواهد داد.