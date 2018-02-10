منصور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان، اظهار کرد: بررسی آخرین الگوهای پیشیابی هواشناسی از استقرار جوی پایدار در منطقه البرز مرکزی حکایت دارد.
مدیرکل هواشناسی استان البرز اضافه کرد: پی آمد استقرار جو پایدار مه رقیق و افزایش غبار و رشد آلایندهها و افزایش نسبی دما خواهد بود.
وی تأکید کرد: با ورود امواج کم دامنه و ناپایدار از روز دوشنبه تا عصر چهارشنبه و همراهی آن با فرآبار سطح زمین ابتدا رخداد رعدوبرق و وزش باد، بهتدریج و در بعضی ساعات بارش باران و در ارتفاعات برف مورد انتظار است.
رحمانیان گفت: از امروز تا فردا عصر روند افزایش غبار و انباشت آلایندهها در کلانشهرهای استان از قبیل کرج و هشتگرد را شاهد خواهیم بود که عمدتاً ذرات گردوغبار و از نوع PM۲.۵ است و کیفیت هوای کرج را در حدود سطح «ناسالم» قرار خواهد داد.
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