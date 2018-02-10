خودکشی مرد جوان پس از قتل همسرش

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ دوم سید جلال حسینی رییس کلانتری ۱۵۸ حسن آباد اظهار داشت: ساعت ۲۲:۳۰ شب گذشته مرد میانسالی با پلیس تماس و از جنایت هولناکی در یکی از کارخانه های متروکه منطقه حسن اباد خبر داد. بلافاصله حسب دستور در معیت بازپرس محترم کشیک قتل و کارآگاهان اداره تشخیص هویت ، ماموران کلانتری ۱۵۸ کیانشهر برای پیگیری موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

ماموران در بررسی های اولیه با جسد غرق خون یک زن و مرد جوان در اتاقک سرایداری روبرو شدند. بررسی های اولیه ماموران نشان می داد زن جوان از ناحیه پشت سر هدف گلوله قرار گرفته و مرد جوان در حالی که اسلحه در دست راستش بود،از ناحیه گیجگاه سمت راست مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.

مرد میانسال که موضوع را به پلیس اطلاع داده بود در تحقیقات به ماموران گفت: من سرایدار این کارخانه متروکه هستم. هفته ای یک روز برای سرکشی به کارخانه می آیم و امروز با جسد زن و مرد جوان روبرو شدم.

مرد سرایدار در مورد اینکه آیا زن و مرد جوان را می شناسد گفت: مرد ۳۵ ساله به نام رضا از دوستان من است و با هم در یک اژانس کار می کنیم. زن جوان هم همسر دوم رضا است. روز دوشنبه او به من مراجعه کرد و مدعی شد همسر اولش بعد از مدت ها قهر به خانه آمده است. او از من خواست کلید کارخانه را به او بدهم تا با همسر دومش به انجا بروند. من هم کلید را به آنها دادم. روز سه شنبه هم به دیدارشان امدم.صبح امروز هرچه با آنها تماس گرفتم رضا جوابگوی تلفنش نبود. نگران شده و شب به کارخانه آمدم و با جسد زن و مرد جوان روبرو شدم.

براساس تحقیقات اولیه مرد جوان به نظر می رسد ابتدا همسرش را با شلیک گلوله به قتل رسانده و سپس خودکشی کرده است. در حال حاضر با دستور قضایی محترم قضایی پرونده در اداره دهم پلیس اگاهی در حال رسیدگی است.