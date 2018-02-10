توافق فدراسیون دوومیدانی با مربی آمریکایی برای احسان حدادی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کیهانی رئیس فدراسیون دو و میدانی با هدف بازدید از اردوی آماده سازی احسان حدادی که به همراه مک ویلکینز، مربی آمریکایی پرتاب ها به ایران آمده است، به جزیره کیش، محل تمرینات حدادی رفت. کیهانی ضمن بازدید از شرایط اردوی پرتابگر طلایی دیسک آسیا با ویلکینز در خصوص همکاری اش با فدراسیون دو و میدانی ایران به گفت و گو پرداخت.

در این گفت و گو رئیس فدراسیون دو و میدانی ضمن تأکید اهمیت هدایت حدادی و ثمری برای آماده سازی تا حضور در بازی های آسیایی جاکارتا و برنامه های فدراسیون دو و میدانی برای حضور پرقدرت در این دوره از بازی ها با ویکینز به توافق نهایی رسید و مقرر شد این مربی هدایت احسان حدادی و علی ثمری را تا بازی های آسیایی جاکارتا برعهده بگیرد.