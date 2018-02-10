قتل مرد ۴۵ ساله در فراهان/ دستگیری قاتل در نیم ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ علی اکبر عیسی آبادی فرمانده انتظامی شهرستان فراهان با اعلام این خبر افزود:عصر روز گذشته در پی اعلام خبری به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر مورد درگیری در یکی از روستاهای شهرستان، بلافاصله مأمورین انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند

وی ادامه داد: با حضور مأموران انتظامی در محل مشخص شد جوانی حدودا ۲۴ ساله به علت اختلافات قبلی با مردی ۴۵ ساله از اهالی روستا درگیر و با اصابت چاقو او را مجروح کرده است که فرد مجروح بلافاصله به بیمارستان انتقال داده شد و صبح امروز به علت شدت جراحات در واحد درمانی فوت شد.

وی تصریح کرد: فرد ضارب در کمتر از نیم ساعت بعد از وقوع حادثه در عملیات پلیس شهرستان دستگیر شد