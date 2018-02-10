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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۵۱

فرمانده انتظامی فراهان خبر داد

قتل مرد ۴۵ ساله در فراهان/ دستگیری قاتل در نیم ساعت

قتل مرد ۴۵ ساله در فراهان/ دستگیری قاتل در نیم ساعت

اراک- فرمانده انتظامی شهرستان فراهان از قتل مرد ۴۵ ساله در این شهرستان به علت اختلاف قدیمی قاتل با مقتول خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ علی اکبر عیسی آبادی فرمانده انتظامی شهرستان فراهان با اعلام این خبر افزود:عصر روز گذشته در پی اعلام خبری به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر مورد درگیری در یکی از روستاهای شهرستان، بلافاصله مأمورین انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند

وی ادامه داد: با حضور مأموران انتظامی در محل مشخص شد جوانی حدودا ۲۴ ساله به علت اختلافات قبلی با مردی ۴۵ ساله از اهالی روستا درگیر و با اصابت چاقو او  را مجروح کرده است که فرد مجروح بلافاصله به بیمارستان انتقال داده شد و صبح امروز به علت شدت جراحات در واحد درمانی فوت شد.

وی تصریح کرد: فرد ضارب در کمتر از نیم ساعت بعد از وقوع حادثه در عملیات پلیس شهرستان دستگیر شد

کد مطلب 4224143

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