به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صلواتی پیش از ظهر شنبه در آئین بهره برداری از طرحهای محیط زیستی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه از دو سال گذشته راهاندازی ۱۰ ایستگاه سنجش آلودگی صوتی و هوای اصفهان در دستور کار قرار گرفت، اظهار داشت: جانمایی این ایستگاهها با همکاری و استفاده از کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست و هواشناسی استان اصفهان انجام شده است.
وی افزود: همچنین با راهاندازی این ۱۰ ایستگاه از نرم افزار موبایلی این ایستگاهها نیز رونمایی میشود و شهروندان میتوانند با نصب این نرمافزار از شرایط کیفی هوای اصفهان آگاهی داشته باشند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با بیان اینکه مرکز کنترل کیفی هوای شهر اصفهان که در واقع از دادههای ۱۰ ایستگاه سنجش آلایندهها نیز استفاده میکند، امروز راهاندازی شد، تصریح کرد: باید توجه داشت که این مرکز دادههای وضعیت هوای کیفی هوای شهر اصفهان را هر سه دقیقه یکبار رصد میکند و این در حالی است که سازمان حفاظت محیط زیست این دادهها را هر ۲۴ ساعت یکبار اعلام خواهد کرد.
وی در خصوص راهاندازی نخستین مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین در اصفهان نیز ابراز داشت: بهرهبرداری از این پروژه نیز از یک سال گذشته و با دریافت مجوزهای لازم از اداره کل راه و شهرسازی در دستور کارشهرداری اصفهان قرار گرفت.
صلواتی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین از آذرماه سال گذشته در زمینی به مساحت شش هزار متر مربع آغاز شده است، گفت: این پروژه تاکنون با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسیده است.
وی با اشاره به اینکه مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین اصفهان در هر شیفت کاری به ۶۰ خودرو خدمات رسانی میکند، افزود: امکان فعالیت دوشیفته این مرکز نیز وجود دارد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه این مرکز خودروهای سنگین و اتوبوسها را پذیرا خواهد بود، اضافه کرد: همچنین این مرکز به محل پارک خودروها، محل استراحت رانندگان و محل تعمیرات خرابی خودروها نیز مجهز است.
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