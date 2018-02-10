به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صلواتی پیش از ظهر شنبه در آئین بهره برداری از طرح﻿های محیط زیستی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه از دو سال گذشته راه﻿اندازی ۱۰ ایستگاه سنجش آلودگی صوتی و هوای اصفهان در دستور کار قرار گرفت، اظهار داشت: جانمایی این ایستگاه﻿ها با همکاری و استفاده از کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست و هواشناسی استان اصفهان انجام شده است.

وی افزود: همچنین با راه﻿اندازی این ۱۰ ایستگاه از نرم افزار موبایلی این ایستگاه﻿ها نیز رونمایی می﻿شود و شهروندان می﻿﻿توانند با نصب این نرم﻿افزار از شرایط کیفی هوای اصفهان آگاهی داشته باشند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با بیان اینکه مرکز کنترل کیفی هوای شهر اصفهان که در واقع از داده﻿های ۱۰ ایستگاه سنجش آلاینده﻿ها نیز استفاده می﻿کند، امروز راه﻿اندازی شد، تصریح کرد: باید توجه داشت که این مرکز داده﻿های وضعیت هوای کیفی هوای شهر اصفهان را هر سه دقیقه یکبار رصد می﻿کند و این در حالی است که سازمان حفاظت محیط زیست این داده﻿ها را هر ۲۴ ساعت یکبار اعلام خواهد کرد.

وی در خصوص راه﻿اندازی نخستین مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین در اصفهان نیز ابراز داشت: بهره﻿برداری از این پروژه نیز از یک سال گذشته و با دریافت مجوزهای لازم از اداره کل راه و شهرسازی در دستور کارشهرداری اصفهان قرار گرفت.

صلواتی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین از آذرماه سال گذشته در زمینی به مساحت شش هزار متر مربع آغاز شده است، گفت: این پروژه تاکنون با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال به بهره﻿برداری رسیده است.

وی با اشاره به اینکه مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین اصفهان در هر شیفت کاری به ۶۰ خودرو خدمات رسانی می﻿کند، افزود: امکان فعالیت دوشیفته این مرکز نیز وجود دارد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه این مرکز خودروهای سنگین و اتوبوس﻿ها را پذیرا خواهد بود، اضافه کرد: همچنین این مرکز به محل پارک خودروها، محل استراحت رانندگان و محل تعمیرات خرابی خودروها نیز مجهز است.