واژگونی اتوبوس در جاده فسا- شیراز ۱۵ زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، این حادثه ساعت ۱۰ امروز شنبه سوی شهروندان به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اطلاع رسانی شد که بلافاصله آتش نشانان ایستگاه ۱۳ آتش نشانی به همراه تیم امداد و نجات جاده ای با هماهنگی ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی شیراز به جاده مهارلو اعزام شدند.

نامجو وصالی معاون عملیات سازمان آتش نشانی که به همراه نیروهای عملیاتی در محل حادثه حضور داشت، در این باره گفت: یک دستگاه اتوبوس بین شهری از فسا به سمت شیراز در حال حرکت بود که به علت نامعلومی از مسیر اصلی خارج شده ، کاملا واژگون و متلاشی شد.

وی با بیان اینکه اتوبوس مملو از مسافر بود، افزود: براثر واژگونی و برخورد اتوبوس به موانع حاشیه جاده سرنشینان درون اتوبوس گرفتار و صدمه زیادی دیده بودند.

معاون عملیات آتش نشانی ادامه داد: آتش نشانان به محض رسیدن به محل حادثه، ایمن سازی های لازم را انجام دادند و با کمک امدادگران اورژانس عملیات امداد رسانی به سرنشینان اتوبوس را آغاز کردند.

وصالی با اعلام اینکه نیروهای عملیاتی با استفاده از تجهیزات مخصوص سرنشینان گرفتار شده را رهاسازی کردند، خاطرنشان کرد: آتش نشانان به کمک عوامل اورژانس سرنشینان و مصدومین را از اتوبوس خارج و به امدادگران حاضر تحویل دادند.

وی ادامه داد: یکی از مصدومین که به شدت آسیب دیده بود در همان لحظات اولیه توسط بالگرد به مراکز درمانی اعزام شد.

مصدومان به وسیله چندین دستگاه آمبولانس به سرعت به مراکز درمانی شیراز منتقل و بستری شدند.

هنوز علت بروز این حادثه روشن نیست و کارشناسان پلیس راهور برای بررسی علت و چگونگی وقوع این حادثه در محل حادثه حاضر شده اند.