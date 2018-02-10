حضور در راهپیمائی ۲۲ بهمن از نظر عقلی، شرعی و انقلابی لازم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان اصفهان،‌ آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد در پیامی به مناسبت ۲۲ بهمن ماه با تسلیت ایام سوگواری حضرت زهرای مرضیه(سلام الله علیها) و تبریک ایام دهه فجر اظهار داشت: گمان می کنم به اینکه سفارش شود تا مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور خوب داشته باشند، نیازی نیست به این دلیل که مردم بصیرت خوبی پیدا کرده اند و می دانند که هر چه دشمن بر انقلاب و علیه کشور ما فشار بیشتری بیاورد، ایستادگی می کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با بیان اینکه ایام دهه مبارک فجر به تعبیر امام امت (ره) ایام الله است، گفت: حتماً مردم می دانند که در زمانی هستیم که هیچگاه دشمنان اسلام این چنین فشاری علیه اسلام و انقلاب وارد نکرده اند.

وی خاطرنشان کرد: مردم توجه دارند که از نظر عقلی، شرعی و انقلابی لازم است در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور پیدا کرده و مشت محکمی به دهان یاوه گویان و دشمنان اسلام بزنند و به آنان بفهمانند که ما همچنان از انقلابمان حمایت کرده و راهی که امام راحل و شهدا برای ما معین و ترسیم کرده اند را ادامه می دهیم.