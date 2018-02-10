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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۰۲

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان:

سردار سلامی سخنران راهپیمایی ۲۲ بهمن در اهواز است

سردار سلامی سخنران راهپیمایی ۲۲ بهمن در اهواز است

اهواز - رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان گفت: سردار حسین سلامی سخنران راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع مردم اهواز است.

حجت الاسلام و المسلمین لطف الله سپهر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سردار سرتیپ حسین سلامی جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پایان راهپیمایی مردم اهواز در روز ۲۲ بهمن ماه، در محل چهار راه آبادان سخنرانی خواهد کرد.

وی افزود: مراسم راهپیمایی باشکوه یوم الله ۲۲ بهمن، ساعت ۹ صبح روز یکشنبه از امانیه - میدان مولوی (سه گوش) آغاز می شود و راهپیمایان پل شهید علم الهدی - خیابان سلمان فارسی را طی کرده و به چهار راه آبادان ختم خواهد شد. چهار راه آبادان انتهای مسیر راهپیمایی و محل سخنرانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت اتوبوسرانی اهواز و حومه آماده جابجایی مردم برای حضور در این راهپیمایی در مسیرهای اصلی کلانشهر تا میدان شهدا و فلکه ساعت است.

راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در بیش از ۷۰ نقطه شهری استان با حضور حماسی مردم ولایتمدار خوزستان برگزار خواهد شد.
 

کد مطلب 4224167

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