هوای اصفهان تا فردا با پایداری جو همراه است

حسن خدابخش در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشههای هواشناسی بیانگر پایداری نسبی جو استان طی سه روز آینده است.
وی بیان داشت: طی این مدت در اکثر مناطق استان به ویژه نیمه شمالی شرایط افزایش ابر گاهی وزش باد مهیا است.
رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان اعلام کرد: دمای هوا در اکثر مناطق استان تغییر محسوسی نخواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه امروز هوای اصفهان قسمتی ابری و غبارصبحگاهی گاهی با افزایش ابر و وزش باد همراه است، ادامه داد: فردا هوا کمی ابری گاهی با افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می شود.
خدابخش گفت: اصفهان به دلیل مواجه با پایداری جو از روز چهارشنبه هفته گذشته تاکنو غبار آلوده است.
وی تصریح کرد: هوای اصفهان امروز در اکثر نقاط آلوده گزارش شده است.
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