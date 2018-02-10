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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۰۱

رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان:

هوای اصفهان تا فردا با پایداری جو همراه است

هوای اصفهان تا فردا با پایداری جو همراه است

اصفهان - رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: هوای اصفهان تا فردا با پایداری جو و غبار همراه است.

حسن خدابخش در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی بیانگر پایداری نسبی جو استان طی سه روز آینده است.

وی بیان داشت: طی این مدت در اکثر مناطق استان به ویژه نیمه شمالی شرایط افزایش ابر گاهی وزش باد مهیا است.

رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان اعلام کرد: دمای هوا در اکثر مناطق استان تغییر محسوسی نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه امروز هوای اصفهان قسمتی ابری و غبارصبحگاهی گاهی با افزایش ابر و وزش باد همراه است، ادامه داد: فردا هوا کمی ابری گاهی با افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می شود.

خدابخش گفت: اصفهان به دلیل مواجه با پایداری جو از روز چهارشنبه هفته گذشته تاکنو  غبار آلوده است.

وی تصریح کرد: هوای اصفهان امروز در اکثر نقاط آلوده گزارش شده است.

کد مطلب 4224169

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