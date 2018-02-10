محدودیت های ترافیکی ۲۲ بهمن در بیرجند اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علیرضا رضایی اظهار داشت: پلیس راهنمایی و رانندگی استان به منظور هرچه بهتر برگزار شدن مراسم راهپیمایی، تسهیل در عبور و مرور و افزایش ضریب ایمنی شرکت کنندگان در راهپیمایی و جلوگیری از مشکلات ترافیکی، محدودیت های ترافیکی اعمال خواهد کرد.

وی به شهروندان توصیه کرد در زمان اعمال محدودیت های ترافیکی از خیابان های مجاور و جایگزین جهت تردد استفاده کنند و از تردد وتوقف در طول مسیر راهپیمایی خودداری کنند.

به گفته وی از ساعت شش صبح تا پایان مراسم تردد و توقف کلیه وسایل نقلیه در مسیر های ذیل ممنوع خواهد بود.

وی ادامه داد: تردد در مسیر خیابان شهید قرنی حدفاصل سه راهی ۱۷ شهریور تا میدان شهدا و بالعکس ممنوع است.

وی بیان داشت: همچنین ترد در مسیر های خیابان شهید منتظری حدفاصل سه راهی خیابان شهید کوشه ای تا میدان شهدا و بالعکس، خیابان شهدا حدفاصل میدان شهدا تا میدان ابوذر و بالعکس، خیابان طالقانی حدفاصل سه راهی نهضت تا میدان ابوذر و بالعکس،خیابان مدرس حدفاصل میدان اول تا میدان ابوذر و بالعکس، خیابان ارتش حدفاصل سه راهی خیابان عدل تا میدان ابوذر و بالعکس، خیابان شهید صیاد شیرازی حدفاصل تقاطع شهید قرنی تا تقاطع پاسداران و بالعکس، خیابان پاسداران حدفاصل تقاطع پاسداران تا تقاطع تامین اجتماعی و بالعکس، خیابان قدس شرقی حدفاصل تقاطع اول عدل تا میدان قدس و بالعکس و بیست متری دوم شرقی حدفاصل تقاطع شهید تیمورپور(پارک)تا میدان قدس و بالعکس با محدودیت همراه است.