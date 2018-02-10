توضیح دانشگاه رازی پیرامون حادثه نشت گاز در ورودی این دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد امروز شنبه بیست و یکم بهمن ماه، در ساعت ۲:۳۰، نشت گاز در اتاقک نگهبانی ورودی اصلی دانشگاه رازی منجر به آتش سوزی شد.

بلافاصله، با حضور نیروهای آتش نشانی در محل حادثه، ظرف ده دقیقه آتش سوزی مهار شد.

در این حادثه یکی از نگهبانان به دلیل تعجیل و شتاب در خروج از اتاقک نگهبانی، از ناحیه یکی از انگشتان دست مصدوم شد که اقدامات درمانی لازم به موقع صورت گرفت و وی هم اکنون در وضعیت مطلوب قرار دارد.

مسئول روابط عمومی دانشگاه رازی گفت: در نگهبانی این دانشگاه به دلیل نشت گاز انفجار کوچکی رخ داده که به حمدالله خسارت جانی و مالی در پی نداشته است.