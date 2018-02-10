فاز نخست مرکز کنترل ترافیک شاهرود در ۱۲ نقطه راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن احمدی ظهر شنبه در مراسم افتتاح فاز نخست مرکز هوشمند کنترل ترافیک شهرداری شاهرود بابیان اینکه فاز نخست این مجموعه در ۱۲ نقطه با ۳۷دوربین شامل ۲۰ دستگاه دوربین نظارتی ثابت دو دستگاه دوربین‌متحرک و ۱۵ دستگاه دوربین ترافیکی راه اندازی شد، ابراز داشت: این طرح امکان پایش شهر را از ابتدا تا انتهای در اختیار قرار می‌دهد.

وی بابیان اینکه در همه کشور معضل بزرگی به نام ترافیک وجود دارد، افزود: امروز صرف استفاده از تجارب ناکارآمد خواهد بود لذا برای حل این مشکل نیازمند به راهکارهای علمی هستیم بنابراین در همین راستان مرکز کنترل ترافیک هوشمند امکان گردآوری اطلاعات و آمار را افزایش می‌دهد.

شهردار شاهرود ضمن بیان اینکه با تصویربرداری و دست‌یابی به آمار می‌توانیم برنامه‌ریزی‌های بهتری را برای شهر رقم بزنیم، ابراز داشت: امروز فنّاوری‌های جدید به کمک مشکلات آمده و با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم و استفاده از ابزار آی. تی امکان آماربرداری اطلاعات را فراهم می‌کند.

احمدی بابیان اینکه امکان استقرار نیروی انسانی در همه تقاطع‌های شهر وجود ندارد، تصریح کرد: این سامانه به برطرف کردن اتفاقات مستمر در نقاط گره و مبهم کمک می‌کند و از سوی دیگر به دلیل اعمال نظارت شهروندان مجاب به اصلاح رفتارهای ترافیکی نیز خواهند شد.

وی بابیان اینکه میزان خطاهای جرائم رانندگی نیز در این طرح کاهش پیدا می‌کند، افزود: به دلایل امنیتی نیز این نظارت تصویری برای نقاط حساس شهر حائز اهمیت است و در آینده می‌کوشیم تا این سامانه را با ایجاد نرم‌افزار موبایلی در اختیار شهروندان قرار دهیم که با این اقدام دسترسی اطاعات ترافیکی برای همه شهروندان در دسترس خواهد بود.

شهردار شاهرود بابیان اینکه راه‌اندازی این مرکز امکان تصویر برداری برای مطالعات ترافیکی، اصلاح هندسی و تقاطع‌ها را در اختیار قرار می‌دهد، ابراز داشت: فاز اول این مجموعه در هفته دولت توسط شورای چهارم به بهره‌برداری رسید که با اقدامات انجام‌شده در فاز نخست این مجموعه امیدواریم شاهد ارائه خدمات بیشتر به مردم باشیم.