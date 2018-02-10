مبادله تعداد ۶۰ میلیون و ۸۹۵ هزار سهم در بورس همدان

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طی هفته گذشته تعداد ۶۰ میلیون و ۸۹۵ هزار و ۸۷۳ سهم به ارزش ۱۱۴ میلیارد و ۴۵۹ میلیون و ۳۶ هزار و ۶۹۰ ریال در بورس منطقه‌ای همدان مبادله شد.

وی گفت: ۴۸ درصد معاملات هفته گذشته بورس همدان مربوط به خرید سهام و ۵۲ درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

مدیر بورس منطقه ای همدان گفت: این تعداد سهام متعلق به ۱۸۸ شرکت است و در هفته گذشته در بورس منطقه‌ای همدان ۱۲۹ کد معاملاتی جدید ایجاد شد.

صمدی یادآور شد: شاخص کل قیمت در هفتهی گذشته معادل ۹۸ هزار و ۳۰۰ واحد بود که نسبت به هفته ماقبل آن، ۱۶۶ واحد افزایش یافت.