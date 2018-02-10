به گزارش خبرگزاری مهر، در پی این نامه فدراسیون کشتی ایران نیز در پاسخی به اتحادیه جهانی با اشاره به برگزاری جام جهانی کشتی آزاد در همین فاصله زمانی و نزدیکی به رقابت های اروپایی خواستار برگزاری جام جهانی کشتی فرنگی دو روز بعد از مسابقات آزاد در ایران شد و اعلام کرد در غیر اینصورت نمی تواند بدلیل برنامه های فنی خود در جام جهانی کشتی آزاد شرکت کند.

متن این نامه به شرح زیر است:



«پیرو نامه اعلام شده از سوی اتحادیه جهانی کشتی مبنی بر تمایل تیم های اروپایی به تغییر زمان مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی در ایران – اهواز از تاریخ پیشنهادی ایران( سی ام فروردین ماه ٩٧)، که به علت تقارن زمان برگزاری مسابقات اروپایی کشتی فرنگی با مسابقات جام جهانی مذکور اعلام گردیده ، بدینوسیله موارد ذیل را به اطلاع می رساند:



۱- اگر به یاد داشته باشید در جلسه هیات رئیسه در پاریس مقرر گردید زمان برگزاری مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی، حداکثر یک یا دو هفته پس از زمان برگزاری مسابقات جام جهانی کشتی آزاد در سال ۲۰۱۸ در آمریکا باشد. متاسفانه پس از جلسه یاد شده ، این جمع بندی در تقویم اتحادیه منعکس نگردید.



۲- پس از پیگیری مجدد فدراسیون کشتی در خصوص ثبت زمان برگزاری مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی در تاریخ ۳۰ فروردین ماه سال ۹۷ ( ده روز پس از مسابقات جام جهانی آزاد )، موضوع تغییر و جلوتر آمدن زمان برگزاری مسابقات قهرمانی کشتی فرنگی اروپا، از سوی اتحادیه مطرح شد اما با توجه به توضیحات حضوری نماینده فدراسیون کشتی در مقر اتحادیه، مقرر شد موضوع مجدداً از سوی اتحادیه بررسی شود.



۳- در نهایت در پاسخ اتحادیه جهانی کشتی اعلام گردیده است، پیرو استعلام اتحادیه از کشورهای اروپایی ذیربط، کشورهای مذکور شرایط حضور در مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی در تاریخ پیشنهادی ایران را به دلیل تقارن مسابقات اروپایی و جام جهانی کشتی فرنگی دارا نیستند. بر این اساس اتحادیه جهانی به فدراسیون کشتی ایران پیشنهاد تغییر تاریخ مذکور از سی ام فروردین به دهم آذرماه نموده است.



٤- همانطور که مطلع هستید تیم های ملی کشورهای آسیایی در تاریخ پنجم تا هشتم شهریورماه (۲۷-۳۰ آگوست) و در تاریخ سی ام مهرماه (۲۰-۲۸سپتامبر) مسابقات بازیهای آسیایی و مسابقات جهانی کشتی فرنگی را به صورت پیوسته با حدفاصل ۴۵ روز در برنامه های خود دارند. از طرف دیگر برگزاری مسابقات جام جهانی به فاصله چهل روز بعد از مسابقات جهانی مجارستان، حضور کشتی گیران مطرح دنیا در تیمهای ملی ذیربط در مسابقات مذکور را، بدلیل تقارن با دوره ریکاوری ایشان، محدود می نماید و سطح کیفی و جذابیت مسابقات جام جهانی را تنزل میدهد. این مشکل بر وضعیت کشورهای آسیایی شرکت کننده در جام جهانی ( ایران و قزاقستان) که دو مسابقه سنگین بازی های آسیایی و جهانی را پشت سرگذاشته اند، تاثیر منفی مضاعفی دارد.



٥- پیشنهاد می شود با توجه به محدودیت های یاد شده، زمان برگزاری مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی به یک هفته جلوتر از زمان قبلی پیشنهاد شده از سوی ایران تغییر کند. در واقع با این تغییر، زمان پیشنهادی جدید، به دو روز بعد از مسابقات جام جهانی کشتی آزاد و حدود هجده روز قبل از مسابقات اروپایی منتقل می شود. به نظر میرسد کشورهای اروپایی که می توانند در مسابقات جام جهانی کشتی آزاد در آمریکا شرکت کنند، با زمان پیشنهادی جدید برای جام جهانی کشتی فرنگی در ایران مسئله ای نخواهند داشت.



۶- لازم به توضیح می داند تغییر تاریخ برگزاری جام جهانی کشتی فرنگی و انتقال زمان برگزاری آن به آذرماه، کلیه برنامه های مسابقات داخلی- ملی ایران را بویژه برنامه مسابقات انتخابی تیم های ملی بزرگسالان، تحت الشعاع قرارداده و تغییر می دهد. به نظر می رسد در صورت تغییر زمان جام جهانی کشتی فرنگی، بدلیل تغییر در زمان برگزاری مسابقات انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان ایران، امکان حضور تیم ملی کشتی آزاد ایران در جام جهانی آمریکا میسر نخواهد بود.»