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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۳۴

مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان:

تأمین اجتماعی زنجان ۲۰۰ میلیارد تومان از ارگان‌های دولتی طلب دارد

تأمین اجتماعی زنجان ۲۰۰ میلیارد تومان از ارگان‌های دولتی طلب دارد

زنجان-مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان گفت: تأمین اجتماعی استان زنجان ۲۰۰ میلیارد تومان از شهرداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها طلب دارد.

مسعود علیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی استان زنجان در ماه هزینه زیادی را برای درمان افراد تحت پوشش سازمان خود پرداخت می‌کند، گفت: متأسفانه برخی از ارگان‌ها در پرداخت بدهی خود به سازمان کم‌کاری می‌کنند.

وی اظهار کرد:  سازمان تأمین اجتماعی استان زنجان ۲۰۰ میلیارد تومان از شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها طلب دارد.

مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان زنجان به بیمه کار گران ساختمانی  در استان زنجان اشاره کرد و افزود: طی سال‌های ۹۴ و ۹۵ حدود ۱۵ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش تأمین اجتماعی بودند و  در اواخر سال گذشته تعداد آمار بیمه‌شدگان کار گران ساختمانی درمجموع به بیش از ۲۰ هزار نفر رسیده  و طی این بازه زمانی تعداد بیمه‌شدگان کار گران ساختمانی تأمین اجتماعی چند برابر شده است.

علیاری از ارائه ۱۸ نوع خدمت در تأمین اجتماعی استان زنجان  خبر داد و تصریح کرد: هرچه میزان بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی بیشتر باشد، میزان امنیت و آسایش و رفاه اجتماعی مردم هم به‌تبع افزایش می‌یابد.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان به‌پایش بیمه کار گران ساختمانی اشاره کرد و گفت: حاصل نظارت‌ها و پایش های انجام‌شده طی سال ۹۴ انجام‌شده  و به شعبه‌ها سهمیه داده‌شده و کارگران ساختمانی همه باید بیمه شوند.

علیاری گفت: انجمن صنفی کار گران ساختمانی همکاری خوبی رادارند و باید طبق قانون حق به حق‌دار برسد و ماهیانه ۱۰ الی ۱۵ درصد پایش لازم از کار گران ساحتمانی انجام می‌شود و خوشبختانه دولت تدبیر و امید به بیمه کردن کارگران ساختمانی توجه جدی دارد.

کد مطلب 4224227

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