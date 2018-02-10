مسعود علیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی استان زنجان در ماه هزینه زیادی را برای درمان افراد تحت پوشش سازمان خود پرداخت می‌کند، گفت: متأسفانه برخی از ارگان‌ها در پرداخت بدهی خود به سازمان کم‌کاری می‌کنند.

وی اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی استان زنجان ۲۰۰ میلیارد تومان از شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها طلب دارد.

مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان زنجان به بیمه کار گران ساختمانی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: طی سال‌های ۹۴ و ۹۵ حدود ۱۵ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش تأمین اجتماعی بودند و در اواخر سال گذشته تعداد آمار بیمه‌شدگان کار گران ساختمانی درمجموع به بیش از ۲۰ هزار نفر رسیده و طی این بازه زمانی تعداد بیمه‌شدگان کار گران ساختمانی تأمین اجتماعی چند برابر شده است.

علیاری از ارائه ۱۸ نوع خدمت در تأمین اجتماعی استان زنجان خبر داد و تصریح کرد: هرچه میزان بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی بیشتر باشد، میزان امنیت و آسایش و رفاه اجتماعی مردم هم به‌تبع افزایش می‌یابد.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان به‌پایش بیمه کار گران ساختمانی اشاره کرد و گفت: حاصل نظارت‌ها و پایش های انجام‌شده طی سال ۹۴ انجام‌شده و به شعبه‌ها سهمیه داده‌شده و کارگران ساختمانی همه باید بیمه شوند.

علیاری گفت: انجمن صنفی کار گران ساختمانی همکاری خوبی رادارند و باید طبق قانون حق به حق‌دار برسد و ماهیانه ۱۰ الی ۱۵ درصد پایش لازم از کار گران ساحتمانی انجام می‌شود و خوشبختانه دولت تدبیر و امید به بیمه کردن کارگران ساختمانی توجه جدی دارد.