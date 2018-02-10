برپایی کارگاه آموزشی بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در پاوه

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ارسلان حاتمی امروز شنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری یک دوره آموزشی بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در بخش باینگان از توابع پاوه خبر داد.

این مسئول اظهار داشت: کلاس آموزشی و توجیهی در خصوص بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و دیگر بیماری های مشترک برای شوراها و دهیاران بخش باینگان در محل بخشداری برگزار شد.

وی بهداشت فرآورده های خام دامی را از موضوعات مطرح شده در این کلاس آموزشی عنوان کرد و افزود: در این کلاس تراکت های آموزشی جهت استفاده روستائیان وآگاه کردن جمعیت روستایی درخصوص بیماریهای دامی در بین شرکت کنندگان توزیع شد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان پاوه ارائه راهکارهای پیشگیری از بیماری های مشترک بین انسان و دام و نیز انتقال پیام های بهداشتی دامپزشکی در خصوص مصرف فرآورده های خام دامی سالم را از اهداف برگزاری این دوره آموزشی بیان کرد.

دکتر حاتمی همچنین با اشاره به مشکلات و معضلات بهداشتی عرضه مرغ زنده و کشتار غیرمجاز دام افزود: در کارگاه آموزشی مذکور شرکت کنندگان با مضرات بهداشتی و اجتماعی عرضه مرغ زنده و کشتار غیرمجاز دام و طیور آشنا شدند.

وی بیان داشت: با توجه به قرار گرفتن در فصل سرما و شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشور و استان نکات مهم در رابطه با راهکارهای پیشگیری و کنترل این بیماری که بیشترین همه گیری را در بین طیور روستایی دارد در این کارگاه آموزشی ارائه شد.