به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای شهر جم پیش از ظهر شنبه در آیین کلنگ زنی و افتتاح پروژه های عمرانی شهر اظهار داشت: ۳۷ میلیارد تومان پروژه در شهر جم در دست اقدام یا در مرحله کلنگ زنی است.

عبدالحسین اکسیر اضافه کرد: از کارکنان شهرداری تشکر می‌کنم که چهره شهر جم را طی سالیان تغییر دادند و امروز شهر جم قابل قیاس با سال های دهه ۸۰ نیست و از یکایک شهرداران گذشته تشکر می‌کنم که توان خود را برای توسعه شهر به کار بستند.

وی ادامه داد: از بدو شروع به کار شورا، قانون مداری و برخورد یکسان با مردم در دستور کار شورا و شهرداری قرار گرفت. قانون در شهرداری فصل الخطاب است و امروز تلاش کرده ایم همه یکسان دیده شوند.

رئیس شورای شهر جم افزود: باور راسخ به شفاف سازی داریم و از کارهای مهم شهرداری است. هر جا شبهه‌ای وجود دارد آمادگی پاسخگویی داریم و هر زمان خلاف این باور اعلام شده، اثبات شود رسما از مردم عذرخواهی می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری جم محل مراجعه روزانه مردم است و تلاش کردیم روان سازی خدمات رسانی به مردم در شهرداری انجام شود و در این راستا ۷۵ مصوبه گذراندیم.

اکسیر افزود: یکی از مشکلات مردم جم، ثبت و صدور اراضی بود که در ۵ سال گذشته هم مردم و هم شهرداری را با مشکل مواجه ساخته بود.

وی اضافه کرد: با توافقاتی که با بنیاد مسکن و فرمانداری و شورای شهر انجام شد بخش عمده شهر را ممیزی کردیم و در اختیار ثبت قرار گرفت که این مشکل چند ساله را مرتفع می کند.

رئیس شورای شهر جم بیان کرد: یکی از وظایف مهم شهرداری‌ها در حوزه فرهنگ است که تاکنون به صورت جانبی ۲۰۰ میلیون تومان برای بخش‌های فرهنگی هزینه شده و امروز هم مجتمع فرهنگی جم با اعتبار ۳.۵ میلیارد تومان کلنگ زنی می شود.

وی گفت: رودخانه‌های سطح شهر مطالعه و سامان دهی می شود تا شاهد تعرض به حریم و مشکلات دیگر نباشیم.

اکسیر اظهار داشت: نظام مهندسی یکی از مشکلات مهم شهر بود که با توافقات انجام شده روند کار نظام مهندسی بروز شد و مدت زمان تایید نقشه ها از شش ماه به یک هفته رسید و برخی توافقات دیگر که به مرور در حال اجرایی شدن است.

وی ادامه داد: هتل آپارتمان شهر جم در دوره چهارم شورا به دلیل فقدان هتل در شهر کلنگ زده شد و در دوره پنجم با تغییراتی در نقشه، آن را به هتل سه ستاره ارتقا دادیم.

رئیس شورای شهر جم خاطرنشان کرد: متمم بودجه سال ۹۶ با اعتبار ۴۹.۵ میلیارد تومان مصوب شد و ۳۹ میلیارد تومان هم در قالب بودجه ۹۷ مصوب شده است.

افتتاح و کلنگ‌زنی ۲۰ میلایدر تومان پروژه

در دهه فجر امسال، ۹ پروژه عمرانی در شهر جم با اعتبار بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان افتتاح و کلنگ زنی می شود.

مجموع پروژه های در حال کلنگ زنی و در دست اقدام در شهر جم ۳۷ میلیارد تومان هست که امیدواریم بتواند توسعه شهر جم را شتاب بخشند.

مجتمع تجاری اداری بهارستان با اعتبار ۷.۹ میلیارد تومان، پارک محله‌ای ولیعصر با اعتبار ۳۰۰ میلیون تومان، احداث سه پل ارتباطی با اعتبار حدود دو میلیارد تومان، احداث میدان آسیاب با اعتبار ۲۵۰ میلیون تومان و دیوار حفاظتی در شهر جم با اعتبار ۱۸۷ میلیون تومان کلنگ زنی شد.

همچنین در این آیین احداث پارکینگ طبقاتی با اعتبار حدود سه میلیارد تومان و فرهنگ سرای جم با اعتبار ۳.۵ میلیارد تومان کلنگ زنی شد.