جبهه اسلام به عنوان هسته مقاومت در برابر کفر ایستادگی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدعلیرضا عبادی صبح شنبه در دیدار با خانواده شهید رسندروس، از شهدای دوران انقلاب اظهار داشت: نقش مادرها در تربیت فرزندان بسیار تاثیرگذار است و به خصوص مادران شهدا در تربیت این انسان های والا نقش والایی داشته اند.

وی با بیان اینکه در دوران قبل از انقلاب اسلامی به خصوص بعد از دوران رضا شاه مردم به شدت می ترسیدند و در سخت ترین شرایط جرأت حرف زدند نداشتند، بیان کرد: در این شرایط امام راحل (ره) آمدند و روح جدیدی به جامعه دادند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه شهدای انقلاب خط شکن بودند و باب شهادت را باز کردند، عنوان داشت: این ها بودند که در مقابل آنچه خلاف دین، انسانیت و تسلط طاغوت بر جامعه مسلمانان اعتراض را شروع کردند و امروز جبهه اسلام در مقابل کفر به عنوان هسته مقاومت ایستادگی می کند.

عبادی با بیان اینکه این شهدا در نزد خداوند مقام خاصی دارند، اضافه کرد: این افراد زمینه را برای شهادت فراهم کردند و امیدواریم خداوند به همه ما توفیق دهد که راه آن ها را ادامه دهیم.

حفظ آرمان های شهدا بسیار مشکل است

وی با اشاره به اینکه رسیدن به یک موفقیت و هدف سخت بوده اما نگهداری آن مشکل تر است، بیان داشت: اینکه آرمان ها و راه این شهدا حفظ شود بسیار سخت تر است و همه در این زمینه وظیفه داریم.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی خطاب به خانواده شهدا، گفت: شما با صبر، مقاومت و حفظ مواضع خود اسوه و الگوی جامعه هستید.

مادر شهید سندروس نیز در این جلسه با بیان اینکه شهید سندروس از همه لحاظ در برنامه ها، رفتار و کردار با دیگران متفاوت بود، اظهار کرد: شهید سندروس انسان خداپرست، مؤمن و مهربان بود و در مباحث دینی و اعتقادی بسیار عمل می کرد.

وی با اشاره به اینکه در دوران انقلاب همه خانواده در راهپیمایی ها حضور داشتند، ادامه داد: شهید سندروس در روز آخر راهپیمایی که همزمان با روز ۲۸ صفر بود، همراه بردار پنج ساله خود در راهپیمایی حضور داشت و به شهادت رسید