بررسی معضلی ۱۷ ساله در شورا/ بافت فرزان تعیین تکلیف می شود

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: چهل و چهارمین جلسه شورای شهر با حضور حداکثری اعضا برگزار شد. بررسی طرح چندین ساله فرزان در بیرجند از اولین محورهای گفت وگوی این جلسه از شورا بود.

عضو شورای اسلامی بیرجند در این جلسه بیان کرد: برخی از املاک در بافت فرزان در مسیر تعریض و اجرای پروژه است که باید تعیین تکلیف شوند.

مهدی میری بیان کرد: زمان انعقاد قرارداد اجرای طرح توسط شرکت عمران و مسکن به اتمام رسیده بنابراین از این حیث نیز باید تعیین وضعیت شود و بدانیم که شرکت می خواهد به فعالیت خود ادامه دهد و یا تاکنون چه مقدار از تعهدات خود را انجام داده است.

شهردار بیرجند هم در این خصوص بیان کرد: جلسات مختلفی مابین مالکین محل و شهرداری برگزار شده و با تملک این اراضی با قیمت کارشناسی شده نیز موافقت شده است.

محمد علی جاوید ادامه داد: شرکت عمران و مسکن برای احداث پل موسی بن جعفر (ع) میزان دو میلیارد تومان را تعهد کرده و همچنین تملک واحدهای که در مسیر اجرای طرح پراکنده باقی مانده اند، را به عهده گرفته است.

مقرر شد در ساعت ۱۲ روز سه شنبه هفته جاری، جلسه ای پیرامون تعیین تکلیف بافت فرزان انجام شود.

ایجاد کلینیک شبانه روزی در مهرشهر

بررسی مشکلات درمانی مهرشهر از دیگر موضوعات ارائه شده در این جلسه از شورای شهر بود که مقرر شد جلسه ای در راستای ایجاد کلینیک شبانه روزی در این منطقه با حضور متولیان ذیربط برگزار شود.

رئیس شورای اسلامی بیرجند با اشاره به مشکلات پیش روی مهر شهر بیان کرد: ایجاد مرکز درمانی در این منطقه یکی از ضروریات است.

ابراهیم تقی زاده اظهار کرد: برای اینکه بتوانیم بر اساس نیاز مردم خدمات بیشتری در زمینه درمان به شهروندان مهرشهر ارائه دهیم، باید یک درمانگاه شبانه روزی در محل احداث شود.

وی ادامه داد: این موضوع در شورا مطرح و اراضی با کاربری درمانی مشخص شده است و باید راه و شهرسازی برای واگذاری زمین موافقت کند تا اجرای طرح را به انجام برسانیم.

عضو شورای اسلامی بیرجند هم با اشاره به مشکلات درمانی مهرشهر بیان کرد: وضعیت کنونی مهرشهر از نظر درمانی مانند روستا است.

رضا حسنی صفت با بیان اینکه مردم این منطقه، شهری هستند اما از دفترچه روستایی استفاده می کنند، گفت: باید دفترچه روستایی این شهروندان به دفترچه سلامت همگانی تبدیل شود.

وی ادامه داد: همچنین احداث کلینیک درمانی در مهرشهر از دیگر مطالبات شورا بوده که باید مورد توجه مسئولان ذیربط قرار گیرد.

بررسی طرحی ۱۷ ساله در شورا

عضو شورای اسلامی بیرجند با اشاره به وضعیت اراضی موجود در معصومیه پایین، ساختمان نیستان، بیان کرد: این اراضی مربوط به خانواده شهدا و زیر نظر تعاونی چند منظوره عام شاهد است.

محمد علی طاهری بیان کرد: اعضای این تعاونی طی ۱۷ سال زمینی را از شهرداری گرفته اند اما نمی توانند تفکیک کنند و طی نامه ای خواستار صدور سند جداگانه بودند.

وی ادامه داد: یک قطعه زمین به مساحت ۶۱ هزار و ۶۲۰ متر مربع تفکیک شده و برابر سند رسمی در سال ۷۷ به شهرداری بیرجند منتقل شده است.

طاهری اظهار کرد: شهرداری نیز در سال ۸۰ از این میزان اراضی، ۳۳ هزار و ۴۵۸ سهم مشاء به تعاونی تعاونی چند منظوره عام شاهد منتقل کرده است.

وی بیان کرد: این تعاونی به خاطر تداخل و تعارضی که بین پلاک ها واقع در بخش دو بیرجند وجود داشت، در هیئت نظارت ثبت استان این موضوع را رسیدگی و در نهایت رأیی را صادر کرده است.

عضو شورای اسلامی شهر بیرجند ادامه داد: این رأی مورد اعراض مالکین قرار گرفته و اخیرا شورای عالی ثبت کشور نیز آن را نقض کرده و دستور بررسی و انجام اقدامات لازم را به اداره ثبت بیرجند داده است.

وی بیان کرد: طی تدبیری اتخاذ شده در کمیسیون حقوقی و شورای شهر و کلیه اعضا و مالکین مقرر شده شهرداری برای قسمتی از اراضی که اعتراضی صورت نگرفته، طرح تفکیکی را تنظیم کند و مشکلات خانواده های شهدا نیز رفع شود.

وی ادامه داد: برای آن قسمت از اراضی که مورد اختلاف است، باید شهرداری با شرکت تعاونی مذاکره کند.

چاپ ویژه نامه نوروزی

بررسی مصوبات کمیسیون بودجه و امور مالی شورای دی ماه سال جاری از دیگر موضوعات این جلسه شورای اسلامی بود.

نامه ای مبنی بر درخواست پرداخت پاداش به ذیحساب شهرداری و مسئول مالی عمران از محل اعتبارات ذیحساب یکی از این مصوبات بود که مقرر شد پاداش مربوطه در چهارچوب اختیارات شهردار و با رعایت سقف پنج درصد پرداخت شود.

درخواست رئیس دفترنماینده بیرجند از شورا مبنی بر ایجاد پارک چند منظوره با عنوان شهدای گمنام در هیئت امنای مسجد بلال مهرشهر از دیگر مصوبات بود که مقرر شد مکاتبات لازم با راه و شهرسازی برای واگذاری زمین انجام شود.

همچنین درخواست شهردار بیرجند مبنی بر انتشار مجله نوروزی از دیگر مصوبات این کمیسیون بود که مقرر شد با توجه به محدودیت های مالی، این نشریه در قالب ویژه نامه انجام شود.