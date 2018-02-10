دعوت نهادهای تبلیغی همدان از مردم برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، موسسات و نهادهای مردمی اداره کل تبلیغات اسلامی همدان طی بیانیه ای مردم را به حضور در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن دعوت کردند.

در این بیانیه آمده است:

وَذَکِّرْهُمْ بِأَیَّامِ اللّهِ إِنَّ فِی ذَلِکَ لآیَاتٍ لِّکُلِّ صَبَّارٍ شَکُورٍ

هرگاه صدای پای ماه بهمن از کوچه پس کوچه های خاطره ها به گوش می رسد، گویی این شهیدانند که آمده اند برای بیعتی دوباره و برای ماندگار کردن آرمان ها و پیمان‌ها.

آرمانهایی که با خون سرخ خود ممهور کرده و مزیّن نموده اند و پیمان هایی که برای ماندگار کردنشان از تمام هستی خود گذشته اند و اینک ماییم و آرمانهای بلند رهبر کبیرانقلاب اسلامی و فرزندان شهیدش و انقلابی که حاصل از خودگذشتگی ها و فداکاریها و جان نثاریهای مجاهدین راه حق است.

آری ما عهده دار امانتی عظیم و رسالتی بزرگیم و برای رسیدن به سر منزل مقصود، مطیع و فرمانبر فرماندهی تیز بین و هوشیار و مقتدر از تبارصالحان هستیم.

اینک در آستانه آغاز چهلمین سال عمر با برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی، مردم ولایتمدار، بصیر و شجاع ایران اسلامی با غیرتی ملی و انقلابی در جای جای این سرزمین سرافراز با لبیک به رهبر و مقتدای خود حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مدظله العالی) با حضور پرشور و غرورانگیز در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن حماسه ای به یاد ماندنی و دشمن شکن در تاریخ افتخارآمیز ایرانِ باصلابت و مقتدر، خواهند آفرید تا بار دیگر ضمن تجدید بیعت باآرمانهای بلند شهداء و امام شهیدان، دشمنان قسم خورده این مرز و بوم افتخارآفرین را مایوس تر از گذشته نموده و فریاد حق طلبی و استکبارستیزی خود را به گوش دنیا برسانند و به جهانیان بفهمانند که این مردم هستند که عهده دار مهمترین نقش در حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی می باشند.

آری ما بعنوان شبکه تبلیغی، ضمن اعلام حضور درصفوف یکپارچه و متحد مردم مومن و همیشه درصحنه استان همدان از عموم مردم آگاه و نستوه برای خلق حماسه‌ای ماندگار از بصیرت و هوشیاری انقلابی در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ دعوت می نماییم.

۱-شورای هیئات مذهبی

۲- کانون مداحان

۳- شورای کانونهای فرهنگی تبلیغی

۴- اتحادیه های قرآنی

۵-شورای تبلیغ

۶- روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی همدان

۷- پایگاه مقاومت شهیدمفتح

۸- پایگاههای سلامت اجتماعی

۹-شوراهای فرهنگی محلات