موردی از ابتلای انسانی به آنفولانزای پرندگان مشاهده نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شکیبا امروز شنبه در جمع خبرنگاران گفت: تاکنون هیچگونه موردی از ابتلای انسانی به آنفولانزای پرندگان در استان کرمانشاه مشاهده نشده است.

وی تصریح کرد: در پی مشاهده مواردی از آنفلوانزای پرندگان در شهرستان دالاهو، اقدامات کنترلی و بهداشتی در استان درحال انجام است و تاکنون موردی از انتقال این نوع از ویروس بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از طیور به انسان در استان گزارش نشده است.

شکیبا افزود: هر گونه تلفات مشکوک طیور با گزارش تلفنی هم به دامپزشکی و هم ستادهای شهرستانی اطلاع‌رسانی شده و در کوتاه‌ترین زمان اقدامات لازم توسط تیم های مشترک سازمان دامپزشکی ومعاونت بهداشتی در محل انجام می شود.

رئیس مرکز بهداشت استان کرمانشاه از شهروندان خواست تا از خرید مرغ زنده به طور جدی خودداری کرده و همچنین با اطمینان خاطر مرغ و تخم مرغ مورد نیاز خود را از مراکز معتبر و مجاز تحت نظارت دامپزشکی و بهداشت تهیه کنند.

وی رعایت نکات بهداشتی را از مهمترین اقدامات برای پیشگیری از ابتلا به بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان عنوان کرد و افزود: شهروندان باید از گوشت های آماده و منجمد بسته بندی شده با مجوز بهداشتی استفاده کنند وی همچنین گفت : در روستاها نیز باید کودکان را از طیور و پرندگان دور نگه داشت و پرندگان باید تا حد امکان در مکانی دور از محل زندگی افراد نگهداری شوند.

این مسئول از مردم خواست بیماری و یا تلف شدن پرندگان خود را به سرعت به سامانه ۱۵۱۲ سازمان دامپزشکی و یا ۱۹۰ مرکز بهدشت استان گزارش دهند.

شکیبا افزود: استفاده از دستکش و ماسک در هنگام ذبح و پرکنی و آماده سازی پرندگان برای طبخ و شست و شوی مکرر دست با آب و صابون حداقل به مدت ۳۰ ثانیه پس از تماس الزامی است.

وی با تاکید براینکه از شکار پرندگان مهاجر و آزاد مانند مرغابی، غاز و قو و غیره باید خودداری شود، گفت: از خرید و فروش، نقل و انتقال و ذبح و پرکنی پرندگان به خصوص مهاجر جلوگیری شود.

رئیس مرکز بهداشت استان کرمانشاه، اجرای رفتارهای بهداشتی را از موثرترین روش های مداخله ای در بیماری های ویروسی از جمله آنفلوانزا و سرماخوردگی دانست.